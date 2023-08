Agence de voyage lyonnaise autorisée malgré les risques d’incendie à Wintzenheim ?

Le siège d’Oxygène Vacances Adaptées, l’une des deux agences de voyage ayant fait la location des gîtes où s’est produit le tragique incendie, se situe à Lyon. D’après son avocat, l’entreprise avait bel et bien un agrément lui permettant d’exercer dans le domaine du tourisme adapté. Cependant, cette mention ne semble pas avoir apaisé les esprits face au drame qui a coûté la vie à 5 personnes. Le déroulé des événements et les responsabilités de chacun sont actuellement en cours d’enquête. En attendant, la question des normes de sécurité appliquées dans ces hébergements atypiques est au cœur des préoccupations.

Le volet judiciaire de l’incendie de Wintzenheim

L’incendie de gîte à Wintzenheim a causé la mort de onze personnes atteintes de handicap, lors d’un séjour organisé par deux agences de voyages spécialisées dans le domaine. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « homicides et de blessures involontaires aggravés par la violation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ».

Une des agences est basée à Lyon

L’une des deux agences organisatrices du voyage a son siège social à Lyon dans le 4ème arrondissement. La société, appelée Oxygène Vacances Adaptée, est spécialisée dans l’organisation de séjours pour adultes présentant une déficience intellectuelle ou porteurs d’un handicap mental. En juin, Oxygène a organisé deux séjours adaptés sans agrément, selon Rue 89 Strasbourg.

Infraction au code du tourisme

L’Alsace a affirmé qu’un arrêté préfectoral de la région Auvergne Rhône-Alpes rapporte une « infraction au code du tourisme » pour « absence d’agrément » par les DDETS (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) des Ardennes et du Pas-de-Calais les 29 et 30 juin. Oxygène avait demandé un renouvellement d’agrément, mais son dossier n’a pas été déclaré conforme le 10 juillet. Toutefois, dans un arrêté du 7 juillet, la préfecture lui a accordé un agrément temporaire valable sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger pour la seule période du 8 juillet au 31 août 2023, avec la possibilité de le retirer ou de le suspendre.

L’enquête en cours

Le maire adjoint de Wintzenheim a déclaré que le gîte ne disposait d’aucune autorisation pour son activité d’hôtellerie, et le gîte n’avait pas reçu la visite de la commission de sécurité, pourtant obligatoire. L’avocat d’Oxygène a déclaré que la société avait un agrément en cours de renouvellement, et était connue pour son sérieux et sa conformité à la réglementation. Le parquet de Paris poursuit ses investigations, et le Pôle des accidents collectifs a été saisi.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA