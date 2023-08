Affreuse expérience sur autoroute espagnole : voiture volée et incendiée à la fois ! 😱😢

En Espagne, les usagers de l’autoroute font face à une recrudescence de vols et d’arnaques. Les malfrats usent de stratagèmes toujours plus ingénieux pour abuser de la naïveté et de la vulnérabilité de leurs victimes. Il y a peu de temps, une habitante de Toulouse en a été victime. Alors qu’elle circulait sur la voie rapide, elle a été fortement sollicitée par un inconnu. Ce dernier lui a annoncé qu’un départ de feu s’était déclenché sur sa camionnette de location, l’obligeant à s’arrêter en urgence sur la bande d’arrêt. C’est à ce moment-là que les malfaiteurs ont profité de sa détresse pour lui dérober ses biens, la laissant seule et désemparée au bord de la route. Cette expérience traumatisante l’a profondément marquée, comme elle nous l’a confié.

Les voyages sur l’autoroute en Espagne de plus en plus risqués

Les vols et les arnaques sur l’autoroute se multiplient en Espagne, incitant de plus en plus de conducteurs à la prudence. Sylvie, une Française, a récemment fait l’expérience de ces pratiques lors d’un voyage à Valence. Alors qu’elle roulait seule dans sa camionnette de location, elle a été doublée par un véhicule dont les occupants ont commencé à crier « Fuego, fuego » (feu, en espagnol) tout en montrant l’arrière de sa voiture. Après de multiples interruptions, Sylvie s’est garée sur la bande d’arrêt d’urgence, où deux voleurs l’ont dépouillée de son sac avant de fuir les lieux.

Ils criaient « Fuego, fuego »

Sylvie se rappelle que les passagers de la voiture étaient agités, criaient « Fuego, fuego » et lui montraient l’arrière de sa camionnette. Ils semblaient paniqués, si bien que Sylvie a cru qu’il y avait un problème avec sa voiture. Après avoir été doublée une seconde fois par les mêmes individus, qui étaient encore plus insistants, elle a fini par se garer sur la bande d’arrêt d’urgence. Les voleurs ont profité de l’occasion pour lui voler son sac, qui contenait tous ses papiers personnels, les cartes et les papiers de la voiture de location.

Le sac et toutes ses affaires personnelles dérobés

Sylvie a décidé de porter plainte après le vol. La police lui a expliqué que cette technique est couramment utilisée par les « pirates de l’autoroute ». Malgré les photos fournies, les voleurs n’ont pas été identifiés. A son retour en France, elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour alerter les voyageurs de cette pratique. Elle tient à souligner qu’il est important de faire preuve de prudence et de rester vigilant sur l’autoroute.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA