Addiction aux écrans: comment soigner les enfants touchés par cette dépendance

Confrontés à une utilisation excessive des écrans, les problèmes de comportement deviennent de plus en plus courants. L’usage commence souvent à un très jeune âge, d’où la mise en place de ces consultations d’un type particulier visant à traiter les enfants souffrant d’une dépendance aux écrans.

Des écrans même dans les poussettes, des crises lorsqu’ils sont retirés, une lutte quotidienne pour de nombreux parents. Pour Raphaël, 3 ans, tout va bien d’après sa maman. Il a le droit à 5 minutes devant un écran avant le bain. Cependant, tout le monde ne respecte pas ces règles. Les médecins recommandent de ne pas exposer les enfants de moins de trois ans aux écrans, mais la réalité est bien différente. À deux ans, les enfants passent en moyenne 56 minutes par jour devant un écran, et à trois ans et demi, 1h20. La moyenne dissimule des cas encore plus préoccupants.

Des hallucinations visuelles et auditives

L’hôpital de Bondy (Seine-Saint-Denis) est le premier à proposer des consultations pour les très jeunes accros aux écrans. Lors du premier rendez-vous l’année dernière, un enfant de 4 ans ne parlait pas et passait de 6 à 7 heures par jour devant la télévision. Le jeune garçon ne dormait plus et a même été hospitalisé pour des hallucinations visuelles et auditives. Jusque-là, sa mère pensait bien faire. « L’écran avant 6 ans n’apprend rien parce qu’il n’y a rien de pédagogique, rien d’éducatif », explique le Dr Sylvie Dieu-Osika, pédiatre à l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP) de Bondy et membre du Collectif surexposition écrans. Aujourd’hui, le petit garçon se porte mieux et a rattrapé son retard de développement.

