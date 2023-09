Adam Driver critique les géants du streaming lors d’une interview à la Mostra de Venise.

Lors de la célèbre Mostra de Venise où le film « Ferrari » de Michael Mann a été présenté en compétition, la star américaine Adam Driver a exprimé son opinion quant à l’attitude des plateformes Netflix et Amazon face au mouvement de grève des scénaristes et des acteurs, qui a paralysé Hollywood. Selon lui, ces géants de la diffusion en ligne ont manqué de compréhension envers les travailleurs du cinéma, ce qui est dommageable pour l’industrie cinématographique dans son ensemble. Il est important d’écouter les revendications des femmes et des hommes qui œuvrent à la création de nos films préférés afin de les traiter avec le respect qu’ils méritent. Cette situation nous rappelle l’importance de la collaboration équitable entre les créateurs de contenu et les diffuseurs, pour que le cinéma continue d’être une source de divertissement et d’inspiration pour les générations à venir.

Adam Driver et le film Ferrari obtiennent une dérogation pour la promotion à Venise malgré la grève

Adam Driver et l’équipe du film Ferrari ont pu promouvoir leur production à la Mostra de Venise, malgré la grève du puissant syndicat SAG-AFTRA. Cette grève historique a pour but d’obtenir une meilleure rémunération pour les acteurs, en prenant en compte leur carrière sur les plateformes et en encadrant l’usage de l’intelligence artificielle. Cette dérogation exceptionnelle accordée à Adam Driver et son équipe soulève des interrogations sur les inégalités de traitement entre les petites et grandes sociétés de distribution, comme Netflix ou Amazon, qui n’ont pas obtenu cette dérogation.

Afficher sa solidarité

Malgré cela, Adam Driver et le réalisateur de Ferrari, Michael Mann, ont exprimé leur solidarité avec le mouvement social des acteurs. Ils considèrent qu’il est important de soutenir leurs collègues acteurs et de montrer que les gens avec qui ils collaborent sont importants. Le président du jury de la Mostra de Venise, Damien Chazelle, a également exprimé son soutien aux grévistes.

source originale : www.francetvinfo.fr

