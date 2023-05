Actionnaires de Shell exigent le respect des accords de Paris et la réduction des émissions

Les membres du groupe pétrolier britannique se rassemblent le mardi 23 mai à Londres. Parmi eux se trouvent des représentants de Follow This, un groupe composé d’investisseurs dont l’objectif est d’amener la multinationale à diminuer ses émissions directes et indirectes de dioxyde de carbone.

En 2016, lors d’une assemblée générale de Shell, le groupe activiste écologiste Follow This (« Suivez le mouvement ») présente une première résolution climatique. Ils demandent à la compagnie pétrolière de se conformer à l’Accord de Paris en réduisant les émissions de CO2 provenant non seulement de l’extraction pétrolière, mais aussi des émissions en bout de chaîne, comme celles des automobilistes. Cette proposition n’a été soutenue que par 3% des actionnaires à l’époque. L’année dernière, 20% des actionnaires ont demandé à Shell d’aller plus loin dans ses engagements.

Le mardi 23 mai, lors de l’assemblée générale 2023 à Londres, Tarek Bouhouch, membre de Follow This, espère que les rangs de son camp se seront encore élargis. Il souligne que ce sont les actionnaires qui ont le plus d’influence auprès des dirigeants des sociétés pétrolières. Tarek Bouhouch estime que Shell, Exxon Mobil, Chevron, BP et TotalEnergies ont le pouvoir de faire ou défaire l’Accord de Paris.

Ces actionnaires engagés pour le climat sont largement minoritaires, mais leur message semble de plus en plus entendu. Ils ont des profils variés, allant des militants historiques aux nouveaux venus, dont certains investissent dans ces entreprises pour mieux se faire entendre. Agathe Masson, de l’ONG Reclaim Finance, espère beaucoup de leur mobilisation, notamment en demandant aux majors de ne plus développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers.

La résolution climatique de Follow This sera présentée lors de l’assemblée générale de Shell, puis aux actionnaires de TotalEnergies vendredi. Le groupe français a déjà demandé à ses actionnaires de voter contre, affirmant que cela irait à l’encontre des intérêts du groupe. L’entreprise incite plutôt ses actionnaires à soutenir le plan climat préparé par sa direction.