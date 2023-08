Actes de vandalisme de l’extrême-droite à Guerlédan: mairie et cabinet médical tagués

Le Centre-Bretagne a été la cible d’une nouvelle vague de graffiti à caractère fasciste. Cette fois, c’est la ville de Guerlédan qui a été prise pour cible par l’extrême droite. Le bureau de la mairie ainsi que le cabinet médical ont été tagués dans la nuit de vendredi à samedi. Les autorités locales sont choquées par ces actes de vandalisme, exprimant leur écœurement devant une telle manifestation de haine. Les résidents locaux sont également indignés par cette démonstration de mépris et demandent une enquête pour trouver les coupables. Les actes de vandalisme de ce type ont été de plus en plus fréquents dans la région, avec des groupes extrémistes qui cherchent à propager leur idéologie haineuse et à semer la discorde dans les communautés locales. Les habitants de Guerlédan restent vigilants et déterminés à ne pas laisser ces messages de haine se propager dans leur ville.

Des tags fascistes sur des bâtiments publics à Guerlédan

Le cabinet médical et la mairie de Guerlédan en Centre-Bretagne ont été la cible de tags fascistes dans la nuit de vendredi à samedi. Les tags prônent des valeurs du régime de Pétain et affichent des symboles de l’extrême droite. Les élus condamnent fermement ces actes et supposent qu’ils sont liés aux commémorations de la tragédie de Pont-Quémer qui ont été marquées par des actes similaires à Plœuc-L’Hermitage. La mairie a décidé de porter plainte.

Solidarité entre communes

Les tags seront effacés lundi matin avec l’aide de la commune de Loudéac. Hervé Berville, ancien député des Côtes-d’Armor et Secrétaire d’État chargé de la Mer, a condamné ces dégradations néonazies et appelé à ce que les auteurs soient identifiés dans les meilleurs délais.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA