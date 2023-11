Accalmie de la Transat Jacques Vabre : Qui sont les maîtres du jeu entre Maxi Banque Populaire XI et Charal?

Suite à une journée initiale offrant des conditions plus douces jeudi, la flottille soigne ses blessures et les hiérarchies n’ont que légèrement fluctué au cours des dernières heures.

L’apaisement après la tempête lors de la Route du café

Après un jeudi marqué par des conditions climatiques difficiles, le calme est enfin revenu sur la Route du café. Les compétiteurs ont pu profiter d’une seconde nuit plus paisible, leur permettant de reprendre leur souffle sans pour autant mettre un terme à la compétition. Les différences de classe de bateaux sont notables: les Ultim et les Imoca ne relâchent pas la pression et les navires en tête ont solidifié leur position en continuant à batailler ardemment durant la journée du vendredi 10 novembre.

Maxi Banque Populaire XI prend le contrôle chez les Ultim tandis que la hiérarchie est plus serrée pour les Imoca

Après avoir repris la première place lors de la nuit de mercredi à jeudi, Maxi Banque Populaire XI a maintenu son avance chez les Ultim. Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse ont tenu bon et ont su conserver un écart d’environ 50 milles nautiques durant toute la nuit face à leur principal rival, le SVR Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche. Le podium provisoire est complété par Maxi Edmond de Rothschild de Charles Caudrelier et Erwan Israel. Pour les Imoca, les positions sont beaucoup plus serrées avec Jérémie Beyou et Franck Cammas (Charal) toujours en tête.

Nouvelle situation pour les Ocean Fifty et les Class 40

La situation est presque identique pour les Ocean Fifty. Malgré quelques avaries notables, les positions n’ont pas changé. Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlamynck (Solidaires en peloton) ont su profiter des conditions pour creuser un écart de plus de 100 milles nautiques avec leurs adversaires. Les Class 40 voient quant à eux Achille Nebout et Gildas Mahé (Amarris) en tête de la course, un cinquième Class40 a quitté la course, le Curium Life Forward de Marc Lepesqueux et Renaud Dehareng en raison de diverses avaries.

