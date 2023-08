9 ans et déjà champion de karting en Seine-et-Marne !

Je me trouve face à Carsten Soer, un jeune homme plein de vie qui réside dans la magnifique ville de Bourron-Marlotte. Ce talentueux athlète s’est illustré dans le monde du karting en remportant plusieurs compétitions, dont celle du championnat d’Île-de-France. Ce titre prestigieux met en lumière sa passion inébranlable pour la vitesse et sa ténacité sans faille face à des adversaires redoutables. Nous sommes honorés de rencontrer cette sensation du sport automobile, qui incarne parfaitement les valeurs de persévérance et de courage.

Rencontre avec Carsten Soer, jeune champion de karting de Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne)

Le jeune Carsten Soer, âgé de 9 ans et demi, est un passionné de karting. Il s’entraîne au volant de son bolide, atteignant les 100 km/h, avec son club l’ASK Rosny 93 et son équipe, KPR. Doublant ses concurrents grâce à sa technique personnelle et son habileté en mécanique, il est actuellement champion d’Île-de-France dans la catégorie Mini 60. Il a également remporté le titre de vice-champion en 2022 dans la catégorie minimes, et participera à la finale de l’IAME series France en septembre prochain.

La passion de la vitesse

Carsten Soer a commencé le karting à l’automne 2021, mais sa passion pour la vitesse remonte à bien plus longtemps. Il explique que « On en faisait tous les week-ends avec mes parents, en famille. J’ai beaucoup aimé et mes parents ont décidé d’acheter un kart ».

Il s’entraîne régulièrement avec son club et son équipe, mettant à profit sa technique personnelle pour se placer en tête des podiums. Carsten n’a pas peur des dangers inhérents à la course, grâce à ses équipements de sécurité pour le dos et les gants.

Palmarès du jeune pilote

Après avoir commencé la compétition en février 2022, Carsten Soer a rapidement remporté son premier titre lors de la course d’Angerville (Essonne). Il est actuellement champion d’Île-de-France dans la catégorie Mini 60 et vice-champion dans la catégorie minimes, en 2022. Il participe également à la finale de l’IAME series France en septembre 2023.

Malgré son jeune âge, Carsten Soer ne craint pas les défis qui l’attendent. Il espère devenir pilote de Formule 1 un jour mais reste également concentré sur ses études et ses résultats académiques.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA