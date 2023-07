83 ans, drogué du vélo, il représente la France aux Championnats du monde!

Agé de 83 ans, Marcel est un sportif aguerri dont la passion pour le cyclisme ne faiblit pas. Originaire de Catalogne, il n’a jamais rêvé de participer au Tour de France même si cela reste un évènement majeur pour les fans de la petite reine. En revanche, c’est avec fierté qu’il se prépare à participer aux Championnats du monde de cyclisme sur route sous les couleurs de la France. Marcel, dont le physique semble défier les années, impressionne son entourage par sa motivation et sa détermination à relever ce nouveau défi sportif. Pour ce passionné de deux-roues, la compétition représente le moyen idéal de se dépasser tout en partageant sa passion avec les autres aficionados de cyclisme. La date du 7 août, jour choisi pour le Grand rassemblement cycliste, est attendue avec impatience par Marcel, qui compte bien faire honneur à ses convictions et à l’émbleme tricolore. Le monde du cyclisme est impatient de voir en action cet athlète hors norme, qui incarne à lui tout seul la force de caractère et la combativité qui font la renommée de ce sport.

Marcel Eve, l’octogénaire champion de cyclisme sur route

Marcel Eve, un Catalan de 83 ans passionné de vélo, va représenter la France aux Championnats du monde de cyclisme sur route en Ecosse le 7 août prochain. Retour sur le parcours du sportif d’exception.

Une passion révélée sur le tard

Marcel Eve s’adonne à la course à pied pendant 35 ans avant de se lancer dans le cyclisme à l’âge de 60 ans. Sa première sortie avec un club d’amateurs lui fait découvrir son amour pour ce sport. Depuis, Marcel s’entraîne cinq fois par semaine et parcourt les Pyrénées-Orientales avec un compagnon de route. Pour lui, le vélo est une drogue, il lui procure un rythme cardiaque optimal pour son âge et une force inégalable. Anciennement garde républicain à l’Elysée dans les années 70, Marcel Eve a remporté plusieurs compétitions de cyclisme sur route, notamment le record du monde de l’heure en pulvérisant près de 41 km à Bordeaux.

La compétition sur route… et les victoires

Marcel Eve réalise son rêve d’enfant à 75 ans en montant sur la première marche du podium des championnats du monde dans la catégorie senior. Il remporte l’épreuve en battant un Allemand de 16 centièmes sur un total de 66 nations en compétition. Ambitieux, Marcel se concentre maintenant sur les championnats du monde de cyclisme sur route 2023 en Ecosse où il compte bien défendre les couleurs de la France. Son goût pour la victoire et sa modestie font l’admiration de ses compatriotes et amis dans sa commune d’adoption de Canohès depuis 1988.

Marcel, un guerrier cycliste aux valeurs partagées

Marcel Eve est un sportif de valeur, un guerrier selon les dires de ses complices de vélo. Il a l’esprit cycliste et un sens de l’ambition affirmé. Il se bat tout le temps, veut toujours gagner et rester le meilleur, mais garde une humilité exemplaire. Sa passion est partagée et admirée par son ami Jean-Luc et les membres de son club où il s’entraîne. Le 7 août prochain, Marcel Eve est attendu pour un contre-la-montre de 23 km à Dundee, en Ecosse. Sa confirmation en tant que senior champion de cyclisme sur route est déjà assurée.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr