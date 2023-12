8 Statistiques Stupéfiantes sur le Projet de Taxis Volants pour les JO 2024 à Paris

Le programme de voitures aériennes, initié par la compagnie allemande Volocopter en collaboration avec ADP, est prévu d’être testé durant les Jeux Olympiques. Voici les détails à connaître.

Un survol des taxis volants pour les JO de 2024

Les taxis volants, notamment le projet d’eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) appelé Volocity et développé par l’entreprise allemande Volocopter en partenariat avec le Groupe ADP, la RATP et la région Île-de-France, sont dans la mire du public en raison de leurs défis technologiques. Malgré des critiques et des obstacles, cette initiative reste l’unique projet suffisamment avancé pour envisager une expérimentation pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Problèmes d’infrastructure et obstacles de réglementation

L’Autorité environnementale a diffusé un avis très critique en septembre, jugeant l’étude d’impact du « vertiport », une barge d’atterrissage et de décollage sur la Seine destinée à accueillir le Volocity, comme étant « incomplet ». Le Conseil de Paris a émis un avis presque unanimement défavorable, qualifiant le projet d' »absurde » et d' »aberration écologique ». Cependant, la Région Île-de-France soutient le projet et a récemment voté pour un financement d’un million d’euros pour la création du « vertiport » sur la Seine.

Futur des eVTOLs : Aspects techniques et écologiques

L’appareil Volocity a deux places, dont une sera réservée pour un pilote pendant l’expérimentation, avec pour objectif final un modèle autonome. Envolant une distance de 35 km à la vitesse maximale de 110 km/h, le Volocity émet un bruit de 65 décibels et consomme 190 kWh pour 100 km parcourus, ce qui est plusieurs fois la consommation d’une voiture thermique ou électrique. ADP et Volocopter estiment que chaque appareil pourra effectuer deux ou trois vols par heure. En dépit des défis et des critiques, si l’Agence européenne de sécurité aérienne donne son feu vert, l’expérimentation devrait commencer et opérer entre 2 000 et 2 500 vols entre juin et décembre 2024.

