5 éléments de décoration intérieure trop souvent oubliés

Décorer votre intérieur est parmi votre passe-temps favori ? Vous reconnaîtrez qu’il est facile de se concentrer sur les meubles et les peintures murales. Mais on a tendance à négliger certains accessoires qui peuvent pourtant faire toute la différence. Voici cinq éléments décoratifs trop souvent négligés, mais indispensables pour donner du cachet à votre intérieur : abat-jour, suspensions, tapis, poignées de porte et tableaux.

Les abat-jour : une touche de personnalité à vos luminaires

Généralement considérés comme de simples objets fonctionnels, les abat-jour sont indiscutablement d’excellents accessoires pour donner du style à votre décoration intérieure. En effet, le choix d’un abat-jour peut influencer grandement l’ambiance d’une pièce.

Pourquoi adopter des abat-jour ?

En plus de leur fonction première qui consiste à diffuser la lumière de façon harmonieuse, les abat-jour permettent d’affirmer votre style décoratif. Qu’ils soient classiques, modernes, minimalistes ou audacieux, ils participent à créer une atmosphère bien spécifique dans chaque pièce de votre maison. Il suffit de jouer avec le design et la luminosité pour finaliser la déco.

Comment choisir son abat-jour ?

Pour bien choisir votre abat-jour, privilégiez toujours les matériaux de qualité et optez pour le modèle qui s’accorde avec les couleurs de votre mobilier ou de vos murs. Ainsi, vous laissez une certaine harmonie. N’hésitez pas à mélanger les styles et à oser les associations inédites pour créer une décoration personnalisée.

Les suspensions : des pièces maîtresses dans un intérieur

Un autre accessoire pour parfaire la déco d’une pièce est la suspension. Les suspensions sont aujourd’hui considérées comme de véritables œuvres d’art. En acier brossé, cuivre, verre ou laiton poli, elles se déclinent en plusieurs formes et tailles pour s’intégrer parfaitement à votre espace de vie.

Quelles suspensions pour votre intérieur ?

Que vous ayez opté pour un intérieur rustique, contemporain, industriel ou design, il existe des modèles de suspensions qui sauront sublimer vos pièces. N’hésitez pas à jouer avec leur hauteur et leur emplacement pour créer des zones lumineuses bien définies et donner du relief à votre déco.

Le choix des ampoules

N’oubliez pas que le type d’ampoule utilisé peut également impacter l’ambiance de votre intérieur. Optez pour des ampoules dont la température de couleur s’harmonise avec celle de la suspension choisie, afin d’en rehausser l’éclat.

Les poignées de porte : les accessoires qui ajoutent du chic à vos ouvertures

Élément qui passe souvent inaperçu, la poignée de porte est la petite touche d’élégance et de raffinement manquante à votre intérieur. En effet, un simple changement de poignée peut métamorphoser une porte banale en un élément esthétique.

Des poignées design et décoratives

En plus de leur fonction utilitaire, les poignées de porte constituent de véritables éléments décoratifs, surtout quand on vient chercher les styles de ces poignées de portes noires mat ou des poignées de porte ultra design. Disponibles dans différentes finitions et matériaux (acier, laiton, céramique…), le choix s’élargit termes de design et permet d’affirmer votre style décoratif.

Comment choisir sa poignée de porte ?

Pour sélectionner la poignée adaptée à vos envies, tenez compte du matériau, de la finition et des détails. Veillez aussi à ce qu’elle soit en harmonie avec le reste de votre décoration intérieure, pour créer une ambiance cohérente dans toutes les pièces de votre maison.

Les tapis : indispensables pour apporter chaleur et confort

Utilisés depuis des siècles pour isoler du sol froid, les tapis ont toujours permis de réchauffer visuellement une pièce. Disponibles en diverses matières et motifs, ils contribuent à créer une atmosphère conviviale et confèrent du caractère à votre logement.

Des avantages pratiques

Outre leur aspect esthétique, les tapis présentent également des avantages pratiques comme l’amortissement des bruits et le gommage des défauts éventuels de vos sols. Ils sont aussi faciles à nettoyer et peuvent être aisément déplacés pour modifier l’agencement d’une pièce selon vos besoins.

Comment choisir son tapis

Pour un choix optimal, prenez en compte la taille, la forme, la matière et le motif de votre tapis. Veillez également à ce que les teintes s’accordent avec celles de votre mobilier et de vos murs, afin de créer une ambiance harmonieuse.

Les tableaux pour donner du relief à vos murs

Enfin, penser à l’art sous forme de tableaux ou serre-livres, photographies, guirlandes décoratives, peintures, figurines, sculptures, statues, couronnes sont un moyen ingénieux d’égayer et relooker vos espaces sans vous ruiner. Aussi, misez sur des créations originales qui reflètent votre personnalité et vos goûts artistiques pour rendre votre intérieur unique et inoubliable.

Vos coups de cœur pour révéler votre âme d’artiste

N’hésitez pas à craquer pour un tableau emblématique, un objet déco coup de cœur ou encore un ensemble de photos monochromes. Vous préférerez les abondantes compositions colorées aux styles minimalistes ? Misez sur les paysages panoramiques, les portraits expressifs et les œuvres abstraites. L’essentiel est de se faire plaisir et de partager votre passion pour l’art à travers vos choix de décoration intérieure.