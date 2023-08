40 000 fêtards envahissent Luxey pour le festival Musicalarue!

Dès l’aube de ce vendredi matin, une foule enjouée de mélomanes s’apprête à envahir les rues de Luxey, petite bourgade landaise, pour participer au fameux festival Musicalarue. Certains viennent de loin, d’autres sont des habitués de la première heure mais tous se retrouvent pour célébrer ensemble la musique, l’art et la vie. Plus de trente années se sont écoulées depuis la création de cet événement culturel et pourtant il continue de rassembler une foule de curieux chaque été. Les têtes d’affiche n’ont cessé de défiler sur les scènes du festival mais son authenticité est restée intacte. Musicalarue souhaite avant tout conserver cette ambiance intime et familiale qui fait sa renommée auprès des festivaliers et des artistes. Une expérience unique et inoubliable en perspective pour tous ceux qui vont y participer.

Festival Musicalarue : un événement familial qui conserve son caractère authentique

Une programmation éclectique pour tous les publics

Le Festival Musicalarue, qui se déroule chaque année depuis plus de trente ans, attire des dizaines de milliers de festivaliers à Luxey dans les Landes. Pour cette édition de 2021, l’événement se déroulera du vendredi 28 au dimanche 30 juillet. Au programme, une sélection de 80 groupes de musique et de compagnies d’art de rue, qui accueilleront des têtes d’affiche comme M, Michel Polnareff, Benjamin Biolay, Jain et Hubert-Félix Thiéfaine.

Cette année encore, la diversité musicale est mise à l’honneur avec une programmation qui plaira à tous les publics. Pour les familles, des arts de la rue seront organisés en début de soirée pour les enfants, les parents et même les grands-parents. Le but est de permettre aux familles de partager des moments festifs et culturels dans une ambiance conviviale. Le festival est aussi une occasion pour tous les amateurs de musique de découvrir des artistes moins connus, tout en profitant de concerts de qualité.

L’âme familiale du festival

Si le Festival Musicalarue attire des milliers de festivaliers, son caractère familial et authentique est un aspect qui est tenu à cœur par ses organisateurs. Depuis ses débuts en 1989, le festival a toujours mis l’accent sur une programmation adaptée à tous les publics, notamment les familles. Le directeur de l’événement, François Garrain, explique que l’intergénération est essentielle pour leur festival.

« Sortir en famille, c’est assez magique. On leur propose de rencontrer en début d’après-midi du cirque, du théâtre, de la danse. Des propositions qui vont intéresser les enfants, les parents et même parfois les grands-parents. C’est assez original d’aller au spectacle avec sa famille entière ! » affirme le directeur.

Un événement culturel qui rassemble une communauté de bénévoles

Plus d’un millier de bénévoles travaillent pour le festival Musicalarue. Ces personnes se sont engagées pour aider à l’organisation de l’événement et ainsi permettre sa tenue. Le festival n’existerait pas sans la communauté de bénévoles qui se mobilise chaque année pour cet événement culturel. D’ailleurs, le président se réjouit de cette mobilisation : « Les gens vont passer d’un site à l’autre pour aller rencontrer la musique. On a effectivement une bonne soirée et un bon festival qui s’annonce ».

En somme, le Festival Musicalarue est une occasion de se détendre et de partager des moments de bonheur en famille ou entre amis tout en découvrant de nouveaux artistes. Cette édition 2021 sera également l’occasion de réunir une communauté de bénévoles pour faire vivre cet événement culturel durant trois jours intenses à Luxey dans les Landes.

source originale : La Pause Info.fr