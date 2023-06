4 conseils d’entretien pour les voitures adaptées aux personnes à mobilité réduite

Il peut être difficile pour les personnes à mobilité réduite de trouver une voiture qui réponde exactement à leurs besoins. Heureusement, les nouvelles technologies modernes ont permis des avancées impressionnantes en rendant les voitures plus accessibles à tous, quelles que soient les capacités physiques/mentales. Dans cet article, nous allons examiner l’entretien à effectuer si vous conduisez un véhicule adapté, afin de le maintenir en bon état de marche.

Qu’est ce qu’une voiture adaptée aux personnes à mobilité réduite ?

Une voiture adaptée aux personnes à mobilité réduite est un véhicule qui a été modifié ou spécialement conçu pour permettre aux personnes ayant des difficultés de mouvement ou des handicaps de voyager de manière confortable et sûre. Les adaptations peuvent varier en fonction des besoins spécifiques de chaque individu. Voici quelques-unes des adaptations courantes :

Rampes et plates-formes élévatrices: Pour les personnes en fauteuil roulant, les véhicules peuvent être équipés de rampes ou de plates-formes élévatrices pour faciliter l’entrée et la sortie. Sièges pivotants et transfert: Les sièges pivotants permettent aux personnes ayant des difficultés à bouger leurs jambes de tourner le siège vers l’extérieur du véhicule, facilitant ainsi l’accès. Commandes manuelles: Pour ceux qui ont du mal à utiliser leurs jambes, les commandes manuelles peuvent être installées pour permettre de contrôler les freins et l’accélérateur avec les mains. Aménagements intérieurs: Cela peut inclure des modifications pour rendre l’espace intérieur plus accessible, comme un plancher abaissé, des sièges amovibles ou des systèmes de retenue pour fauteuils roulants. Systèmes d’assistance à la conduite: Cela comprend des dispositifs tels que les caméras de recul, les systèmes d’aide au stationnement et d’autres technologies qui peuvent faciliter la conduite pour les personnes handicapées.

Quelques marques et modèles adaptés aux personnes à mobilité réduite :

Renault Kangoo: Il est souvent choisi pour les adaptations car il offre un espace généreux à l’intérieur. Renault propose même une version appelée « Kangoo TPMR » spécifiquement adaptée. Volkswagen Caddy: Semblable au Kangoo, le Caddy offre beaucoup d’espace et est souvent utilisé pour des conversions pour personnes à mobilité réduite. Fiat Doblo: C’est une autre option populaire pour les conversions en raison de son espace intérieur et de sa flexibilité. Ford Transit Custom: Pour ceux qui ont besoin de plus d’espace, le Ford Transit Custom peut être converti en un véhicule accessible en fauteuil roulant. Mercedes-Benz Sprinter: Ce véhicule offre encore plus d’espace et peut être aménagé pour transporter plusieurs fauteuils roulants.

Comment les entretenir ?

Nettoyez régulièrement les rampes d’accès

Les rampes d’accès facilitent l’entrée et la sortie de la voiture pour les personnes à mobilité réduite. Pour cela, nettoyer les rampes d’accès au véhicule à mobilité réduite est une tâche importante qui doit être effectuée régulièrement. Bien que cela puisse sembler une tâche simple, cela peut aider à améliorer la sécurité et le confort des personnes utilisant ces rampes. Lorsque les rampes ne sont pas nettoyées, des débris tels que la saleté, le sable et les cailloux peuvent s’accumuler, ce qui peut entraîner des glissades et des chutes. Nous recommandons d’utiliser un nettoyant doux et de l’eau tiède pour éviter d’endommager les surfaces.

Inspectez régulièrement les freins et les plaquettes de frein

L’entretien régulier de votre voiture est crucial pour garantir une sécurité optimale sur la route, en particulier si vous transportez des personnes à mobilité réduite. Parmi les éléments les plus importants à inspecter régulièrement, les freins et les plaquettes de frein sont en tête de liste. Des freins défectueux peuvent mettre en danger la vie des passagers et du chauffeur, il est donc crucial de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. En outre, des plaquettes de frein usées peuvent entraîner une réduction de la puissance de freinage et une augmentation des distances de freinage, ce qui peut également être très dangereux. La vérification régulière de ces éléments est donc essentielle pour maintenir votre voiture en bon état de marche, et pour garantir une conduite en toute sécurité pour tous les occupants du véhicule.

Vérifiez les systèmes d’ancrage

Les voitures adaptées aux personnes à mobilité réduite sont aujourd’hui équipées de systèmes d’ancrage spéciaux, tels que des ceintures de sécurité ou des systèmes de verrouillage, pour sécuriser les fauteuils roulants ou les scooters de mobilité. Il est essentiel de vérifier régulièrement ces systèmes pour vous assurer qu’ils sont en bon état de fonctionnement et qu’ils offrent une sécurité optimale. Vous pouvez facilement vérifier les systèmes d’ancrage vous-même en suivant les instructions du manuel d’utilisation de votre véhicule ou en demandant l’aide d’un professionnel si nécessaire. En prenant soin de ces systèmes, vous pouvez avoir l’esprit tranquille et profiter de vos trajets en toute sécurité.

Maintenez la batterie en bon état

Les voitures adaptées peuvent être équipées de dispositifs électriques supplémentaires, tels que des rampes motorisées ou des systèmes de levage, qui peuvent solliciter la batterie. Vous pouvez prendre quelques précautions simples pour garantir que votre batterie reste en état de marche optimale. Assurez-vous de ne pas laisser la voiture inutilisée pendant de longues périodes, car cela peut endommager la batterie. En outre, il est judicieux de l’utiliser régulièrement pour recharger la batterie et d’éviter complètement de la décharger.