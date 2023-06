24 Heures du Mans : Ferrari n°51 remporte un sacre historique après 50 ans, devant Toyota n°8

Cela faisait un demi-siècle que la marque italienne n’avait pas été présente sur le célèbre circuit du Mans, et c’est avec succès qu’elle a célébré son retour en remportant, dimanche, la légendaire épreuve d’endurance qui commémorait ses 100 années d’histoire.

Pour son centenaire, l’événement n’aurait pas pu être plus attrayant. Cette édition des 24 Heures du Mans, qui a débuté le samedi 10 juin et s’est terminée le dimanche 11 juin, offrait un plateau de choix : l’équipe Toyota, qui a dominé et remporté les cinq dernières éditions, et Ferrari, qui n’avait pas participé à la course sur le circuit de la Sarthe depuis 50 ans et avait réalisé la pole position jeudi. Il ne faut pas oublier non plus les Porsche (qui ont remporté la course 19 fois), à la tête d’une concurrence comprenant des marques telles que Cadillac et Peugeot.

Au terme d’un week-end où les équipes japonaise et italienne se sont constamment disputé les premières places, c’est finalement la Ferrari n°51 qui l’a emporté face à la Toyota n°8. Cette dernière a franchi la ligne d’arrivée plus d’une minute après la gagnante, après 24 heures de course.