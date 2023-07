22e édition de la Japan Expo : prévision de 250 000 visiteurs pour la culture.

La passion pour le Japon gagne en popularité auprès d’un nombre croissant d’individus. Dans la région de Seine-Saint-Denis, le parc des Expositions de Villepinte accueille pour la 22e fois le salon du Japon, une manifestation consacrée à la célébration de la culture populaire japonaise. Les visiteurs sont invités à s’immerger dans un univers dépaysant et fascinant où la tradition et la modernité se mêlent harmonieusement pour créer une expérience unique. À travers les différents stands, les amateurs et amatrices peuvent découvrir toutes les facettes du Japon, qu’il s’agisse de la gastronomie, de la musique, de l’art ou encore des jeux vidéo. Cette immersion totale dans la culture japonaise permet de mieux comprendre l’attrait qu’elle exerce sur un public toujours plus large et diversifié.

Japan Expo : Une célébration de la culture nippone

Extravagance et créativité

La Japan Expo est une occasion pour les fans de culture japonaise de se réunir et de célébrer leur passion. Les costumes extravagants sont de mise et il n’est pas rare de croiser des cosplayers se déplaçant dans la peau de leur personnage manga préféré. La créativité est au rendez-vous et certaines personnes consacrent des mois pour concevoir leur tenue. Chloé ne faisant pas exception à la règle, a travaillé durant un mois pour réaliser sa tenue à un coût total de plus de 300 euros. Au milieu de la foule, on peut voir des doigts de fée ajustant les derniers détails des costumes, telle une véritable haute couture japonaise.

Initiation au sumo

Parmi les activités proposées à la Japan Expo, il y a ceux qui choisissent de se débarrasser du superflu. Pour s’initier au sumo, il est préférable de porter une tenue traditionnelle. Comme l’a souligné un client, « Il faut accepter son corps ». De cette façon, du manga au sumo, toute la culture nippone est célébrée. C’est également une occasion pour les jeunes auteurs de manga de présenter leur travail en tant que vitrine au public. Thomas Sirdey, cofondateur de la Japan Expo, a déclaré que la culture japonaise va bien au-delà des mangas et qu’elle inclut des histoires de samouraïs et de ninjas. C’est pourquoi chaque année, la Japan Expo attire plus de 250 000 visiteurs à Villepinte, en Seine-Saint-Denis.

En résumé

