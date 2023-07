2 800 personnes captivées par les discours des six finalistes en concours d’éloquence au Grand Rex

Ils ont chacun leur particularité, leur singularité qui les définissent : autistes, bègues, sourds. Malgré cela, ils ont choisi de braver leurs peurs et de se présenter sur une scène, devant une multitude de personnes venues les applaudir. Parmi les finalistes de ce grand concours, figure Ulrich. Sa propre histoire, ses difficultés, nous laissent sans voix. Comment a-t-il réussi à surmonter ses angoisses ? Comment va-t-il gagner l’estime de son public ? Tout cela, nous le découvrirons bientôt au cours de cette soirée incroyable.

Découvrir la scène grâce à un concours d’éloquence

Parfois, il suffit de quelques marches pour gravir une montagne et ressentir le vertige qui vient avec. Pour Ulrich Ambassa Menyié, c’est le cas lorsqu’il découvre la salle parisienne dans laquelle il se produit ce soir-là. Il n’a aucune expérience de la scène et il bégaie, parfois très peu, parfois beaucoup. Pourtant, il est là, parmi les finalistes d’un concours d’éloquence créé en 2019 et ouvert à tous les handicaps, de l’autisme à la surdité.

Pour mesurer le chemin parcouru, il suffit de rencontrer Ulrich quelques jours auparavant, chez lui, à Lyon. Se présenter à ce concours est déjà une victoire, lorsqu’il repense à ses années de collège où il renonçait à certains mots ou ne s’exprimait plus du tout. Il a utilisé de nombreux stratagèmes pour cacher son bégaiement, mais l’année dernière, il a rencontré une nouvelle orthophoniste qui lui a parlé de ce concours. Elle a combiné son expertise technique d’élocution et la confiance en soi nécessaire pour se produire sur scène.

Les 150 participants du concours ont ainsi réalisé des progrès spectaculaires, aidés par d’anciens candidats qui devenus des coachs pour cette compétition. Six finalistes, dont Ulrich, ont été retenus pour le spectacle au Grand Rex à Paris. Ils ont reçu des prix et les félicitations de celui qui a lancé ce concours, qui a un message universel : tous peuvent être éloquents.

Le thème était imposé pour cette compétition, et Ulrich avait hérité de la routine. Sa boule au ventre avant de prendre la parole devant des inconnus était bien présente, mais il a su la surmonter grâce à son entraînement et à sa confiance en soi croissante. « Je vais composer avec« , a-t-il déclaré avant de monter sur scène.

Ce concours a permis à des personnes ayant des handicaps différents de se sentir valorisées et de faire des progrès très importants dans leur pratique de la parole en public. C’est un programme de six semaines qui a ouvert des portes pour tous les participants, leur offrant une opportunité unique de découvrir la scène et de surmonter leurs difficultés. C’est une initiative inspirante et qui mérite d’être encouragée pour continuer à aider des personnes à dépasser leurs limites et à se réaliser pleinement.