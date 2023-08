2 000 nouveaux habitants à Nemours demain : impact sur la ville ?

La ville de Nemours, autrefois méconnue et peu sollicitée, connaît désormais un regain d’affluence fulgurant. Ce phénomène est intimement lié à la crise sanitaire qui a frappé la France et le monde entier. Depuis la fin des restrictions de déplacements imposées par le gouvernement, la clientèle parisienne, assoiffée d’espaces verts et d’air pur, cherche à s’évader hors de la capitale. Et c’est à Nemours que cette clientèle a choisi de poser ses valises, attirée par la quiétude et la beauté des paysages environnants. En somme, la ville de Nemours est la nouvelle destination tendance pour les amateurs de dépaysement et d’authenticité !

Pose de la première pierre de la résidence Louise à Nemours

Les élus de Nemours et les partenaires du projet ont posé la première pierre de la résidence Louise à Nemours, qui accueillera 48 logements à la fin de l’année 2024. DM Immo, société basée à Lieusaint, a préparé ce projet pendant deux ans. Environ la moitié des logements ont déjà trouvé preneur en raison de l’emplacement attractif de la résidence près de la gare et des prix compétitifs allant de 127 000 à 293 000 euros pour des appartements de type T2 au T4.

Attractivité de Nemours

Le Covid a changé la donne pour Nemours qui attire désormais les promoteurs immobiliers et les primo-accédants. La ville est devenue attractive pour une clientèle parisienne cherchant à s’éloigner de la capitale pour gagner en confort de vie. La ville a dix projets en étude et espère créer entre 400 et 500 emplois, mais l’objectif est de ne pas dépasser les 2 000 habitants supplémentaires.

Les atouts de la nouvelle résidence

La future résidence Louise offre des extérieurs pour la plupart des logements, des ascenseurs, du carrelage dans les pièces humides, un parking intérieur sécurisé et l’accès par digicode. Les appartements ont une superficie allant de 37 à 77 m² et sont certifiés BEE + en matière de performance énergétique. DM Immo promet des visites sur site pour les futurs propriétaires ainsi qu’un accompagnement jusqu’à la remise des clés.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA