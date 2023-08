188 personnes en danger lors d’une fuite de gaz à Mériel

Un incident majeur a eu lieu à Mériel, dans le département du Val-d’Oise, qui a entraîné l’évacuation de plusieurs personnes. Une fuite de gaz de grande ampleur a été signalée, obligeant les autorités à prendre des mesures immédiates pour protéger la population. Quelle que soit la cause de l’incident, il est clair que la sécurité des résidents est primordiale et nécessite une intervention rapide et efficace. Les équipes d’urgence ont travaillé sans relâche pour contenir la fuite et évacuer les personnes concernées en toute sécurité. La communauté locale doit maintenant attendre des informations sur la situation en cours et suivre les instructions des autorités compétentes pour garantir que la situation est bien sous contrôle.

Fuite de gaz à Mériel

Le vendredi 18 août 2023, une fuite de gaz a été signalée à Mériel, dans le Val-d’Oise, vers 10h30. Les sapeurs-pompiers ont été alertés et sont intervenus rapidement. La fuite s’est produite sur une canalisation souterraine entre l’avenue Victor-Hugo et la rue du Docteur-Albert-Schweitzer, près du centre commercial des Rives-d’Oise et de l’école Henri-Bertin.

Évacuation et coupure d’accès au gaz

L’intervention des secours a nécessité l’évacuation temporaire de 188 personnes. Les agents de Grdf ont procédé à la coupure d’une grosse vanne en amont de la fuite. En conséquence, l’accès au gaz de ville a été temporairement coupé pour 130 abonnés.

Résultats de l’intervention

Les autorités ont maîtrisé la situation rapidement et ont réussi à éviter tout dommage majeur. L’intervention des secours a été couronnée de succès et a permis de rétablir la sécurité dans les environs de la fuite.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA