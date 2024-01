123 Pare-Brise s’installe à Saint-Brieuc

L’enseigne de vitrage automobile 123 Pare-Brise annonce son arrivée dans la ville de Saint-Brieuc (22) dès le 22 janvier 2024. Il s’agit de la 110ème ouverture de la marque depuis son lancement en 2020. 123 Pare-Brise est spécialisée dans le remplacement de pare-brise, mais aussi de lunette arrière et de vitres latérales.

123 Pare-Brise s’implante à Saint-Brieuc

123 Pare-Brise est une marque jeune mais qui ne manque pas de faire parler d’elle. Lancée en mai 2020 peu de temps après la fin du premier confinement, 123 Pare-Brise s’est rapidement fait connaître grâce à un positionnement axé sur une cible plutôt jeune de la population ainsi que sur une qualité de service supérieure aux standards du marché.

Forte de son succès, la marque n’a cessé de se développer dans toute la France pour devenir une marque nationalement reconnue (aidée notamment par le célèbre animateur Denis Brogniart avec qui la marque a noué un partenariat d’image).

L’ouverture de l’agence 123 Pare-Brise à Saint-Brieuc marque la 6ème ouverture de la marque en Bretagne et sa 110ème ouverture au niveau national. Située au 16 Rue Marc Séguin à Trégueux, l’enseigne s’est implantée proche du centre commercial Carrefour Saint-Brieuc Langueux.

Les prestations du nouveau centre 123 Pare-Brise de Saint-Brieuc

Les techniciens de l’agence 123 Pare-Brise de Saint-Brieuc sont de véritables experts dans le domaine du vitrage auto. La plupart ont déjà plusieurs années d’expérience à leur actif et sont parfaitement formés aux procédures internes de 123 Pare-Brise en ce qui concerne le remplacement et la réparation des pare-brise.

Les services proposés par 123 Pare-Brise Saint-Brieuc

Remplacement de pare-brise

Prestation phare de la marque, le changement de pare-brise est réalisé lorsque le vitrage comporte un certain nombre de dommages qui ne peuvent être traités efficacement avec une simple injection de résine. C’est le cas notamment lorsqu’un impact se trouve en plein dans le champ de vision du conducteur, ou encore si sa taille est supérieure à une pièce de 2€.

Réparation de pare-brise

Le centre 123 Pare-Brise de Saint-Brieuc est également compétent pour réaliser une réparation du pare-brise. La réparation a lieu lorsque les dommages sur le pare-brise sont suffisamment mineurs et ne mettent pas à mal la visibilité du conducteur et sa sécurité. Ainsi, il est parfaitement possible de se rendre chez 123 Pare-Brise pour faire réparer un petit impact situé hors du champ de vision.

Remplacement de lunette arrière et de vitre latérale

Les autres vitrages tels que la lunette arrière et les vitres latérales peuvent eux aussi faire l’objet d’un remplacement intégral. Les professionnels de l’agence 123 Pare-Brise à Saint-Brieuc possèdent l’équipement et le savoir-faire requis pour effectuer ce remplacement. Tous les vitrages posés sont issus des plus grands fournisseurs verriers et sont conformément identiques aux vitrages d’origine.

Calibrage des capteurs ADAS

Le système ADAS est un ensemble de capteurs et de caméras embarquées permettant l’assistance du conducteur. Lorsque ces capteurs sont situés sur le pare-brise (ex: dashcam, ou capteurs de pluie), un remplacement du pare-brise exigera un recalibrage du système ADAS afin de rétablir les réglages originaux. Un recalibrage ADAS est une opération technique qui exige un certain niveau d’expertise et un matériel spécifique. L’agence 123 Pare-Brise de Saint-Brieuc est également en mesure de réaliser le calibrage des capteurs ADAS.