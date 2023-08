10 inspirations d’architecte d’intérieur stylées 

Découvrez ces 10 idées de design d’intérieur stylées et tendances qui sauront vous inspirer dans vos projets d’aménagement. Ces éléments clés peuvent faire toute la différence dans votre espace, en ajoutant une touche d’originalité et de personnalité à votre décoration.

Séparateur de pièce en lame bois

Le séparateur de pièce en lame bois est une solution élégante et pratique pour diviser un espace tout en créant une atmosphère chaleureuse. Ce type de cloison permet de jouer avec les volumes et la lumière naturelle, offrant ainsi un résultat aussi esthétique que fonctionnel. c’est une solution très appréciée des architecte d’intérieur dans l’agencement des restaurants pour casser le brouhaha ambient et séparer les tables et clients.

Table dépliable cachée

Pour optimiser l’espace dans une petite pièce, optez pour une table dépliable cachée. Cette astuce ingénieuse consiste à intégrer une table escamotable dans un meuble ou une cloison, libérant ainsi de l’espace au sol lorsque celle-ci n’est pas utilisée. Une solution idéale pour les studios et les petits appartements.

Parement art déco stickers

Apportez une touche d’élégance et de style à votre intérieur grâce aux parements art déco stickers. Ces revêtements muraux autocollants permettent de créer des motifs sophistiqués et originaux sur vos murs, sans avoir besoin de repeindre ou de poser du papier peint. Faciles à installer et à retirer, ils offrent un rendu professionnel en quelques minutes seulement.

Alcôve double entrée et espace chaussure / vestiaire

Pour gagner de la place tout en créant un espace dédié à l’organisation de vos affaires, pensez à aménager une alcôve double entrée avec un espace chaussure / vestiaire. Cette astuce permet de créer un coin rangement discret et pratique pour ranger vos chaussures et vêtements d’extérieur, tout en gagnant de la place au sol dans votre entrée ou couloir.

Verrière intérieure

La verrière intérieure est un excellent moyen de séparer les espaces tout en laissant passer la lumière naturelle. Elle apporte également une touche industrielle et tendance à votre décoration. Choisissez des matériaux adaptés à votre style et à vos besoins, comme le métal ou le bois, et n’hésitez pas à jouer avec les formes et les dimensions pour un résultat personnalisé.

Bureau entre 2 placards

Si vous manquez de place pour installer un bureau, pourquoi ne pas le glisser entre deux placards ? Cette solution ingénieuse vous permettra de profiter d’un espace de travail fonctionnel et discret, sans avoir besoin de sacrifier une pièce entière pour en faire un bureau. De plus, il sera facile de maintenir l’ordre grâce aux rangements intégrés de part et d’autre du bureau.

Mezzanine filet

Pour ajouter une touche originale et ludique à votre intérieur, pensez à installer une mezzanine filet. Cette structure suspendue peut servir de coin détente, de lecture ou même de couchage d’appoint. Elle permet également de gagner de la place au sol tout en apportant un côté aérien et léger à votre décoration.

Tête de lit rangement

Optimisez l’espace dans votre chambre grâce à une tête de lit avec rangements intégrés. Cela vous permettra de disposer de nombreuses niches et étagères pour ranger vos livres, accessoires et autres objets personnels sans avoir besoin d’ajouter des meubles supplémentaires. Une solution pratique et esthétique pour les chambres aux dimensions réduites.

Rangements sous escalier

Ne laissez pas cet espace perdu sous vos escaliers : aménagez-le en y installant des rangements sur mesure. Que ce soit des étagères, des placards ou encore des tiroirs, ces solutions astucieuses vous permettront de profiter pleinement de l’espace disponible tout en ajoutant une touche design à votre intérieur.

Les sous-bassements

Enfin, n’oubliez pas les sous-bassements pour apporter du cachet à vos pièces. voir par exemple cette réalisation de l’architecte Carl Tran à Toulon. Ces éléments décoratifs se posent à mi-hauteur sur les murs et permettent de créer une ambiance raffinée et élégante. Choisissez des matériaux et des motifs en accord avec votre style, tels que le bois, la céramique ou encore des stickers pour un résultat personnalisé.

Voilà donc 10 inspirations d’architecte d’intérieur pour vous aider à créer un espace stylé et fonctionnel. N’hésitez pas à vous inspirer de ces idées pour aménager et décorer votre intérieur selon vos goûts et vos besoins.