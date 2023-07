10 000 participants à la course d’ouverture des Fêtes de Bayonne : le rendez-vous incontournable !

Au petit matin, les rues de Bayonne étaient littéralement prises d’assaut par des flots de participants venus courir ou simplement marcher en direction du départ des Foulées des Festayres. C’est ainsi que des milliers d’âmes, chacune en proie à l’excitation des défis à venir, ont bravé la fraîcheur matinale pour se rassembler au point de départ de cette course mythique. Officieusement, cette dernière marque le début des festivités: faisant raisonner les tambours de la fête, elle prépare en douceur ses participants à plonger, dès ce soir, dans l’ambiance magique des Fêtes de Bayonne.

Les Foulées des Festayres, une course pour lancer les fêtes de Bayonne

Chaque année, la course des Foulées des Festayres est le rendez-vous incontournable pour les habitants de Biarritz et d’Anglet, ainsi que pour les touristes venus participer à cette course. Cette dernière marque officieusement le début des Fêtes de Bayonne, qui débutent le même jour en soirée. Pour cette édition 2023, pas moins de 10 000 coureurs se sont présentés au départ, avec un parcours et un horaire modifiés pour s’adapter aux conditions météorologiques et aux exigences de sécurité. Les organisateurs de la marche expliquent que le tracé a été modifié pour des raisons de sécurité, mais aussi pour que les participants évitent le soleil fort qui règne en milieu de journée.

Une course devenue un rendez-vous incontournable

La course des Foulées des Festayres est devenue un événement incontournable pour les sportifs, les entreprises et les amis. La convivialité et la bonne ambiance sont au rendez-vous pour cette course qui lance les festivités des Fêtes de Bayonne. Gorka Robles, organisateur de la course, souligne l’importance de cette tradition de plus de 24 ans : « C’est un bon moment convivial ! ». Les participants sont ravis de participer à cette course, qui leur permet de se retrouver en dehors du travail. Quant aux marcheuses, elles sont venues pour la première fois, offrant une « mise en jambes » avant l’ouverture des fêtes.

Une course pour la joie et pour la bonne humeur

Les participants à la course des Foulées des Festayres se préparent pour la suite de la journée, qui est marquée par un autre événement traditionnel de ce premier jour de fêtes : le championnat du monde de l’omelette au piment. La joie et la bonne humeur sont partout, notamment chez les collègues venus de Bidart. Pour eux, cette course est l’occasion de se retrouver et de débuter les fêtes de Bayonne d’une manière conviviale.

En conclusion, la course des Foulées des Festayres est un événement incontournable pour les habitants de la région et les touristes présents. Cette course permet de lancer les Fêtes de Bayonne d’une manière conviviale et festive, en créant une ambiance de partage et de joie parmi les participants et les spectateurs.

source originale : La Pause Info.fr