Zazie révèle ses expériences étonnantes avec des collègues de l’industrie musicale.

Cette semaine, l’émission Le Monde d’Elodie a le plaisir de recevoir une invitée de marque : Zazie, artiste accomplie en tant qu’auteure, compositrice et interprète. Ce sera l’occasion de revenir sur une carrière de plus de trois décennies, jalonnée de succès et de chansons devenues des classiques, aussi bien pour le grand public que pour ses fans les plus fidèles. Parmi les cinq morceaux emblématiques qui seront évoqués, chacun pourra se remémorer les instants les plus forts d’une production musicale foisonnante et toujours inspirée. Mais si le passé est riche, l’aventure continue pour Zazie : elle a en effet sorti son dernier album, « Aile-P », en décembre 2022, un nouveau chapitre qui témoigne de la vitalité de son inspiration. Dès septembre 2023, elle prendra la route pour sa tournée « Airtour », une occasion unique pour ses nombreux fans de la retrouver sur scène.

Zazie, une artiste engagée

Zazie est une artiste engagée et une auteure-compositrice-interprète qui soigne les mots pour raconter des histoires qui parlent à tout le monde. Elle a signé des titres pour de nombreux artistes et est l’une des plus primées, avec six Victoires de la musique. Elle a sorti 11 albums studio, trois albums live et a une fille nommée Lola. Son dernier album, Aile-P, est sorti en décembre 2022 et elle partira en tournée dès septembre avec Airtour.

Des collaborations fructueuses

Zazie a travaillé avec de nombreux artistes, comme Pascal Obispo et Christophe Willem. Elle hésitait à travailler avec Christophe Willem à cause de son emploi du temps surchargé, mais leur collaboration a donné naissance à des titres comme Jacques a dit et Nos balles perdues. Elle a également écrit pour Johnny Hallyday, sur la chanson Allumer le feu, qui est devenue l’hymne du Stade de France. Pour cette chanson, elle a travaillé le texte sans avoir de mélodie et s’est inspirée du côté gladiateur de Johnny Hallyday.

Une artiste avec un esprit rock

Zazie a un esprit rock et aime exprimer les aspérités, le noir et le sombre dans ses textes. Elle pense que si elle allait très bien, elle n’aurait peut-être pas eu ce rapport à la musique. Elle a travaillé avec Calogero sur Pomme C, une correspondance de loin avec qui elle partage une passion commune pour la composition. Ils s’envoient des vrais messages avec leurs propres voix à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Zazie sera en concert à partir de septembre dans plusieurs villes de France.

