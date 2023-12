Zaccharie Risacher, prodige français du basket, fait sensation au All-Star Game LNB !

Ce samedi soir, les talents du basket français se mesureront à une équipe de haut calibre, composée des plus brillants joueurs internationaux de la ligue française, lors du All Star Game. Zaccharie Risacher, le prodige français, fait partie de ceux à garder à l’œil au sein de la Team France.

La montée de Zaccharie Risacher

Le championnat de basket français connaît une nouvelle vague d’excitation avec l’émergence de Zaccharie Risacher, un jeune joueur de 18 ans qui est maintenant en tête de liste pour la prochaine draft de la NBA aux États-Unis. Il fait partie des principales attractions pour la soirée du All-Star Game de la Ligue nationale de basket-ball ce samedi, qui réalisera le rassemblement des meilleurs joueurs de l’élite française à l’Accor Arena de Bercy.

À seulement 16 ans et dix mois en février 2022, Risacher a établi un record en devenant le plus jeune joueur français à participer à un match d’Euroligue, le tournoi le plus prestigieux d’Europe. Le jeune prodige porte une histoire familiale profondément ancrée dans le basket, étant le fils de Stéphane Risacher, membre important de l’équipe de France dans les années 1990 et médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. À propos de son père, Zaccharie partage : « Mon père a une place particulière dans ma vie et dans ma carrière, il me conseille beaucoup. »

Un profil parfait pour la NBA ?

Risacher a démontré des performances impressionnantes cette saison, synonyme d’une grande adroitness. Ses statistiques révèlent qu’il convertit 40% de ses tirs à trois points en championnat de France et 60% en EuroCup. C’est un joueur polyvalent capable de passer, shooter, dribbler et pénétrer avec le ballon. Sa connaissance du jeu et son agilité font de lui un joueur polyvalent qui défend bien, une caractéristique très appréciée dans le monde de la NBA.

À l’instar de Victor Wembanyama, Risacher a décidé de quitter le club de l’Asvel pour rejoindre celui de Bourg-en-Bresse afin de maximiser son temps de jeu. Il déclare : « Je ne suis plus le même joueur que l’année dernière à l’Asvel, par exemple. Je naviguais beaucoup entre les professionnels et les espoirs. Maintenant, je suis que professionnel.«

Ensemble pour la consécration au All-Star Game

Risacher participera au All-Star Game français ce samedi avec l’intention de décrocher le prix du meilleur joueur – une distinction auparavant obtenue par Victor Wembanyama en 2022, et par son père en 1997. S’il parvient à remporter le titre, cela accentuera davantage son impulsion ascendante dans sa carrière dans le basket-ball.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA