« Yves Bleunven, maire de Grand-Champ, se présente aux sénatoriales »

Jacques Le Nay renonce au Sénat et soutient Yves Bleunven pour lui succéder

Le sénateur du Morbihan, Jacques Le Nay, a annoncé qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections sénatoriales prévues le 24 septembre prochain, mettant fin à son long parcours de 52 ans de service consacré à différents mandats nationaux, départementaux et locaux. Pendant toutes ses années d’exercice, il a œuvré avec conviction et indépendance d’esprit pour l’intérêt général, au service de la France et plus particulièrement au service des Morbihannaises et des Morbihannais. Il a présenté Yves Bleunven, maire de Grand-Champ et président de l’association des Maires du Morbihan, comme son successeur possible au Sénat.

## Un engagement durable

Jacques Le Nay souligne vouloir poursuivre son engagement différemment en restant conseiller municipal à Plouay et en contribuant à l’animation de l’Association des Collectivités Forestières du Morbihan, récemment initiée, face aux nouveaux défis que doit affronter le territoire en matière de risque incendie. Il veut également continuer à travailler sur la gestion durable de la forêt, sujet qui lui tient particulièrement à cœur et sur lequel il a travaillé tout au long de sa carrière professionnelle, menée parallèlement à tous ses mandats.

## Yves Bleunven, successeur potentiel

Yves Bleunven, maire de Grand-Champ, président de l’association des Maires du Morbihan, a indiqué avoir envie d’aller plus loin dans la pratique de la politique locale pour défendre le territoire qu’il connaît bien et auquel il croit profondément. Né le 2 février 1963 à Brest, Morbihannais depuis 1990, Yves Bleunven a acquis une grande expérience politique en exerçant différentes fonctions, dont celle de conseiller départemental en 2001 et maire de Grand-Champ depuis 2014. S’il est élu sénateur du Morbihan après les sénatoriales du 24 septembre prochain, il devra démissionner de plusieurs de ses mandats et fonctions.

## Campagne électorale

La campagne électorale ne fait que commencer et pour Yves Bleunven « il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ! ». Il a annoncé que lui et Jacques Le Nay allaient se réunir la semaine prochaine pour constituer une liste complète de trois titulaires et trois suppléants. Si sa candidature est retenue, il conservera le mandat de conseiller municipal dans sa commune pour épauler celle ou celui qui lui succèdera au poste de maire. La relève de Jacques Le Nay se fera donc dans de bonnes conditions, comme cela s’était fait pour l’Association des Maires du Morbihan.