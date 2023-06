Youth for Climate à Paris : manifestation pour des changements concrets en politique climatique

Des centaines d’individus se sont rassemblés dans diverses villes françaises ce vendredi, suite à l’invitation de Youth for Climate, la branche française du mouvement des grèves étudiantes pour le climat. Cela inclut la capitale, Paris, où les équipes de Franceinfo se sont déplacées pour couvrir l’événement.

Des manifestations pour le climat ont eu lieu cet après-midi dans toute la France. À Pau, Laval et Paris, le mouvement Youth for Climate a défilé pour demander des changements concrets en matière de politique climatique.

Bien que le mouvement Youth for Climate concerne principalement les lycéens et les étudiants, toutes les générations étaient présentes dans les cortèges. Lucas, 12 ans, était accompagné de sa grand-mère Christine, âgée de 68 ans. « C’était important, dit-il, parce que le gouvernement ne fait pas grand-chose et il est plus important de participer à une manifestation qu’à l’école ! ». »C’est tellement essentiel pour les jeunes, ajoute Christine. On leur laisse une terre en mauvais état ».

« Moi, je me sens coupable, en partie parce que je n’ai pas pris conscience assez tôt de la gravité de la situation. Et maintenant, on essaie d’agir. Mais c’est indéniablement difficile. »

Christine sur Franceinfo

Certains manifestants proposent des mesures concrètes pour la vie quotidienne, comme Elise : « Déjà, l’alimentation, en plus de son impact écologique, a un impact sur la santé, explique-t-elle. Il faut frapper deux coups en même temps : mettre en valeur le local dans les cantines, introduire le bio dans les cantines, ne pas taxer le bio. Toutes ces idées sont très bonnes. »

Certains manifestent, d’autres utilisent l’art

D’autres s’opposent à des projets de plus grande envergure, comme la militante Stacy Agrain, qui est contre le projet Eacop : « C’est le doux nom du pipeline chauffé que Total prévoit de construire entre l’Ouganda et la Tanzanie, précise-t-elle.Ce projet est une bombe climaticide et sociale : environ 38 millions de tonnes de CO2 seront émises chaque année, soit six fois plus que les émissions de l’Ouganda. Et environ 100 000 personnes seront déplacées à cause de ce projet. »

Pour se faire entendre, certains manifestants crient, d’autres utilisent l’art pour faire passer leur message, comme Jeannette. »En ce moment, je remplace les PV dans les abribus par des publicités détournées en découpages et en peinture, montre-t-elle. »Comme cet escargot, où il y a écrit ‘décroissants’ à la place d’une BMW, pour se moquer un peu de ces métiers de marketing qui ne sont finalement que du bourrage de crâne pour rien. »D’autres manifestations sont prévues demain, notamment à Lyon, Lille, Bordeaux et Marseille.