« Welfare » de Julie Deliquet ouvre le Festival d’Avignon 2023 : une voix pour les sans-abris

Ce mercredi 5 juin, l’ouverture du Festival d’Avignon sera marquée par la pièce « Welfare », mise en scène par Julie Deliquet. Cette dernière a choisi de s’inspirer du documentaire de Federick Wiseman datant des années 70 pour créer cette oeuvre. Pourtant, il ne s’agira pas seulement d’une simple adaptation, mais bien d’une réinterprétation complète du sujet. Amenant un regard nouveau sur le thème du film, Julie Deliquet donnera ainsi vie à un spectacle original et captivant, qui promet de marquer les esprits. Pour cette occasion, elle aura également l’honneur de devenir la deuxième femme à diriger une pièce au sein de la Cour d’honneur du Palais des Papes, un lieu prestigieux qui accueille chaque année les plus grandes productions théâtrales du Festival d’Avignon.

Le Festival d’Avignon : ouverture avec Julie Deliquet et son spectacle « Welfare »

Le Festival d’Avignon a entamé sa 77e édition sous la présidence de Tiago Rodrigues cette année, avec la réputation d’être l’un des festivals les plus prestigieux de France. L’ouverture de cette année est marquée par le spectacle de la metteuse en scène Julie Deliquet, à travers son adaptation de « Welfare » de Frederick Wiseman.

Une écriture de plateau originale

Julie Deliquet s’est fait connaître dès son premier spectacle en tant que jeune metteur en scène du Théâtre. Depuis, elle est devenue une incontournable dans le monde du théâtre. Elle s’est affirmée avec son adaptation de Fanny et Alexandre au Comédie Française et de Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin au Théâtre de l’Odéon. Elle est désormais la directrice du Centre dramatique national de Saint-Denis depuis mars 2020.

La survie des précaires de la société américaine

« Welfare » est une adaptation du documentaire éponyme de Frederick Wiseman en 1973. Ce documentaire nous plonge dans le quotidien d’un bureau d’aide sociale new-yorkais aux côtés des populations les plus précaires de la société américaine. Dans cette « Comédie humaine », Julie Deliquet utilise les dialogues réels pour une immersion totale dans le monde de la survie. Une confrontation de travailleurs et de bénéficiaires sociaux pour une observation de l’humain par le théâtre.

Une critique de l’évolution sociale

Pour Julie Deliquet, ce spectacle est une critique de l’évolution sociale, de ce clivage entre les riches et les pauvres qui est toujours plus grand. Les marginaux qui sont au bord de tomber et de tout perdre, même leur condition de citoyen, posent des mots sur cette inégalité. Julie Deliquet est aussi une grande admiratrice du secteur public, de l’Education nationale, de l’Hôpital public, et trouve ces luttes sociales essentielles pour nos démocraties.

Le théâtre pour tous

Le Palais des papes est un monument historique grand, très grand pour faire du théâtre. Julie Deliquet a la volonté de porter la parole de ces hommes et femmes qui dorment pour la plupart dans la rue. La parole dans ce théâtre est universelle, même si chacun parle avec son propre langage. C’est le théâtre de la parole orale, de l’improvisation et des mots, qui peut émouvoir chacun, de quelque langue qu’il parle. Tout cela fait que le théâtre reste accessible à tous, le plus populaire possible.

En somme, « Welfare », c’est la voix de la survie qu’on croit entendre. Julie Deliquet nous apporte une autre vision du spectacle de l’ouverture du Festival d’Avignon de cette année. La parole du spectateur doit s’emparer de cet univers théâtral pour mieux réfléchir sur le monde qui nous entoure.