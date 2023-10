Week-end sportif explosif: Rival du XV de France dévoilé, tournant décisif pour Pinot et couronnement imminent pour Verstappen!

Au sein de la Ligue 1, la victoire a été au rendez-vous pour le PSG face à Rennes (3-1), tandis que l’Olympique Lyonnais, quant à lui, n’a pas encore réussi à s’adjuger le moindre triomphe en huit rencontres disputées.

Rugby : la France affrontera l’Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde

Le week-end sportif a été marqué par la confrontation attendue entre le XV de France et l’Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, suite au succès de l’Irlande face à l’Ecosse. Vendredi dernier, l’équipe de France avait affiché sa supériorité contre l’Italie (60-7), lui permettant de décrocher la première place de son groupe.

Championne du monde en titre, l’Afrique du Sud pourra compter sur son joueur star, Handré Pollard. Les Springboks l’ont appelé en dernière minute pour remplacer le talonneur Malcolm Marx, blessé à l’entraînement. Gagneurs d’un match difficile contre l’équipe sudafricaine en novembre dernier à Marseille, les Français réussiront-ils à réitérer cette performance dimanche soir au Stade de France ?

Cyclisme : fin de carrière pour Thibaut Pinot

Un chapitre de l’histoire du cyclisme français se ferme avec l’annonce de la retraite de Thibaut Pinot. Malgré un Tour de Lombardie discret, l’athlète franc-comtois s’est vu offrir une fête exceptionnelle lors de son dernier tour de piste, samedi.

Pendant ses 14 saisons chez Groupama-FDJ, Thibaut Pinot a connu de belles victoires et de terrible déceptions. Il tire sa révérence avec un palmarès non négligeable, incluant des victoires d’étapes sur les trois Grands Tours (Tour de France, Giro et Vuelta) et un Monument (le Tour de Lombardie 2018).

F1 : Max Verstappen remporte sa troisième couronne mondiale

En Formule 1, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive, et ce, dès le début de la course sprint du Grand Prix du Qatar. Le pilote néerlandais de l’écurie Red Bull a profité de la sortie de piste de son coéquipier Sergio Perez pour s’assurer de son nouveau titre.

Après une deuxième place lors de cette course sprint, remportée par Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen a rectifié le tir en remportant le Grand Prix du Qatar le dimanche suivant. Il ne lui manque plus qu’une seule victoire pour égaler son record de l’an passé à 15 victoires en une année. Ses compatriotes d’Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly, terminent respectivement 7e et 12e.

Football : Paris reprend des couleurs, Lyon stagne

Après une défaite face à Newcastle en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a repris des couleurs lors de son match contre Rennes (3-1), lui permettant de grimper à la troisième place du championnat, derrière Monaco et Nice.

A contrario, l’Olympique lyonnais continue de stagner à la 17e place de Ligue 1, sans aucune victoire à son actif, malgré un match serré contre Lorient qui s’est achevé sur un score de 3-3.

Marathon : nouveau record du monde pour Kelvin Kiptum

Enfin, le sportif kényan Kelvin Kiptum a battu le record du monde du marathon dimanche à Chicago en atteignant la ligne d’arrivée en 2h00’35 », dépassant ainsi le précédent record détenu par Eliud Kipchoge (2h01’09 » à Berlin en 2022). Kiptum est le premier homme à franchir la barre des deux heures et une minute lors d’un marathon.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA