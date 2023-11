Week-end sportif explosif : Les Bleus, Djokovic et Verstappen dominent sans conteste!

Les Bleus ont imposé une déroute monumentale à Gibraltar, avec un score fleuve de 14-0, tandis que Novak Djokovic et Max Verstappen montrent une faim de victoire inassouvie alors que l’on approche du terme de saison.

Résultats remarquables dans le monde du sport

Le week-end a été riche en exploits sportifs mémorables, avec des performances exceptionnelles et des records établis sur les terrains de football, les courts de tennis, et les pistes de course. L’Équipe de France de football a écrit une nouvelle page de son histoire en réussissant une victoire record. De son côté, Novak Djokovic continue de renforcer sa légende dans le monde du tennis. Enfin, Max Verstappen continue de briller sur les circuits de Formule 1.

Football : Une victoire historique pour l’Équipe de France

L’Équipe de France de football a réussi la plus large victoire de son histoire en écrasant l’équipe de Gibraltar avec un score impressionnant de 14-0 le samedi 18 novembre, à l’Allianz Riviera de Nice. Ce triomphe a permis aux Bleus de se classer parmi les cinq meilleurs premiers de ces éliminatoires avec 21 points et de garantir leur statut de tête de série pour le tirage au sort de l’Euro 2024, qui aura lieu le 2 décembre. À noter également : Kylian Mbappé a atteint le jalon très notable de 300 buts en carrière avant ses 25 ans, dépassant ainsi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar dans ce domaine.

Tennis : Djokovic continue de faire tomber les records

Novak Djokovic a ajouté un autre record à sa superbe carrière en remportant son 7ème Masters ATP, battant ainsi le précédent record de Roger Federer. Cette victoire porte également à huit le nombre de titres consécutifs que le Serbe a obtenus cette saison, confirmant sa position au sommet du classement mondial.

F1 : Verstappen continue de dominer

En Formule 1, Max Verstappen continue d’impressionner en remportant le Grand Prix de Las Vegas, ce qui représente sa 18e victoire cette saison et sa sixième consécutive. Malgré son titre de champion du monde déjà acquis début octobre, le pilote néerlandais continue de dominer sa discipline.

Voile : Ruyant et Lagravière remportent la Transat Jacques Vabre

Enfin, sur l’eau, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière ont réussi à conserver leur couronne en remportant la Transat Jacques Vabre le dimanche 19 novembre. Le duo a franchi la ligne d’arrivée après 11 jours, 21 heures et 32 minutes de course, accomplissant ainsi un doublé sur cette transatlantique, après leur victoire en 2021. De plus, Thomas Ruyant complète un triplé inédit en course au large avec sa victoire sur la Route du Rhum en solitaire en 2022.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA