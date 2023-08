Week-end noir : circulation saturée dans le Sud-Ouest

Il est maintenant coutume de voir les vacanciers se croisant en voiture ce week-end. Effectivement, les routes de la belle region d’Aquitaine risquent d’être congestionnées dès ce vendredi soir. Les embouteillages et ralentissements risquent de jouer des tours aux voyageurs impatients de profiter des vacances tant attendues. C’est un phénomène à la fois attendu et redouté par beaucoup de conducteurs, mais cela ne les empêchera pas de faire route vers des destinations prometteuses. Il convient donc de prendre son mal en patience et de se préparer mentalement à un trajet plus long que d’habitude.

Trafic routier difficile pour le début des vacances

Le week-end du 28 au 30 juillet marque le début des vacances pour de nombreux Français, mais également l’arrivée massive de touristes dans les régions du sud de la France. Bison Futé prévoit un trafic routier difficile, avec l’Aquitaine affichée en rouge dans le sens des départs dès vendredi. Les retours sont annoncés en jaune, avec une amélioration à partir de dimanche.

L’A10 fait partie des axes les plus fréquentés ce week-end.

Trajets à éviter aux heures de pointe

Les automobilistes devront faire preuve de patience dans la région Aquitaine, avec des bouchons prévus à partir de 11 heures et un pic attendu entre 17 et 19 heures vendredi. Samedi, la France entière sera colorée en rouge dans le sens des départs, il est donc conseillé de prendre la route tôt le matin. Les routes à éviter en Aquitaine sont l’A10 en direction de Bordeaux et l’A63 en direction de Bayonne aux heures de pointe. En revanche, le retour sera plus fluide dès dimanche.



Plusieurs axes sont à éviter ce samedi, en direction du sud.

Des retours plus fluides dès dimanche

Le trafic routier sera plus fluide dès dimanche, car la France entière repassera au vert, avec une amélioration attendue pour les retours. Ce week-end est un avant-goût pour le week-end du 5 et 6 août, qui sera marqué de noir dans le sens des départs dans toute la France.

