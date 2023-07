Week-end explosif à Rennes : Découvrez nos 5 sorties incontournables !

Cette semaine s’est écoulée plus rapidement que d’habitude et cela fait plaisir. En raison de la célébration du 14-Juillet, nous bénéficions d’un week-end prolongé. Le site d’informations Actu Rennes a donc répertorié pour nous cinq activités à ne pas manquer durant ces trois jours bien mérités.

Top 5 des activités à faire à Rennes pendant le week-end du 14 Juillet

Le week-end du 14-Juillet est un long week-end idéal pour profiter de multiples activités. Si vous cherchez des idées pour agrémenter votre sortie voir les feux d’artifice, notre top 5 des meilleures activités à faire à Rennes est là pour vous aider à passer un week-end inoubliable.

Noktambul met en scène son festival pour vous

Le café-concert Noktambül près du centre-ville de Rennes présente ses soirées de concerts gratuits à partir du 30 juin jusqu’au 21 juillet. Le programme est riche en musique avec des rendez-vous publics, des show-cases ainsi que des scènes ouvertes. Le vendredi et samedi, il y a deux soirées programmées :

– Les Tele Pub Bees, le 14 juillet.

– Sycamore sisters (blues swing), Fayçal Salhi (oriental jazz world) et Xal Mass/Ghites Nait Amara, le 15 juillet.

Les concerts commencent à 20h30 et la réservation est recommandée. Les tarifs pour les soirées payantes sont de 10 € pour une soirée, 20 € pour trois soirées et 30 € pour cinq soirées. L’entrée est gratuite à partir de 22h30, et la petite restauration et bar seront ouverts sur place.

Découvrez « Théâtre de curiosités »

La compagnie Monopulpo offre un spectacle de marionnettes à fils sur le thème « Théâtre de curiosités » le 13 juillet à 17h à la salle du Jeu de Paume près de la place Sainte-Anne. Cet événement est gratuit et se déroule à la rue Saint-Louis.

Exposition Vivariums à The Roof Rennes et Origines

The Roof Rennes et Origines, situés à l’Hôtel-Dieu près du centre-ville de Rennes exposent l’œuvre Vivariums de Josymar Arteaga connue sous le nom d’artiste Josyarte. Cette œuvre exprime la notion des lieux de vie et les différents écosystèmes où des êtres vivants vivent tandis qu’ils sont en dehors de leurs habitats naturels. Cette œuvre ouvre une réflexion sur l’adaptation à des milieux inconnus pour les hommes et les femmes. L’œuvre peut être visitée gratuitement jusqu’au 27 juillet de 9h à 18h30 du lundi au dimanche.

Transat en Ville

L’événement Transat en Ville organisé par la Ville de Rennes est gratuit et propose une trentaine de dates dans les différents quartiers rennais du samedi 8 juillet au samedi 19 août. Avec une programmation variée, vous pouvez y assister à des concerts, des spectacles jeune public, des lectures, de la danse ou du théâtre, bal, etc.

Exporama revient pour éblouir vos yeux

Exporama, la manifestation d’art contemporain, revient cette année à Rennes. Elle se déroule de juin à septembre avec trois expositions phares :

– “Forever sixties. L’esprit des années 1960 dans la Collection Pinault” au Couvent des Jacobins.

– “Art is Magic, une rétrospective de Jeremy Deller” au FRAC Bretagne.

– Une balade urbaine sur l’œuvre Vivariums de Josymar Arteaga.

N’hésitez pas à visiter ces expositions pour découvrir la richesse des œuvres qu’elles proposent.

Pour plus d’idées de sorties à Rennes, rendez-vous sur infolocale.actu.fr. Profitez de votre week-end et n’oubliez pas de suivre les mesures sanitaires en vigueur. Nous vous souhaitons de belles aventures !