« Warren Zaïre-Emery révèle comment il jongle entre l’équipe de France et ses devoirs d’espagnol! »

Le jeune prodige du terrain de Paris, avec la possibilité de s’inscrire dans l’histoire comme l’athlète le plus précoce à revêtir le maillot tricolore depuis 1911, est contraint de faire preuve d’équilibre entre ses études et ses sessions d’entraînement.

Warren Zaïre-Emery : un jeune prodige en Equipe de France A

Malgré l’effervescence de sa carrière en football, Warren Zaïre-Emery reste un jeune homme qui trouve du temps pour ses études. Récent addition à l’équipe de France A et fortement médiatisé, le joueur de 17 ans et huit mois jongle entre ses cours et ses entraînements de football, un défi qu’il considère comme « un exercice pour le bac ». Avec une possible première apparition sur le terrain samedi 18 novembre, il reconnait que le focus médiatique peut être un peu excessif mais reste flatteur.

Un jeune joueur sur tous les fronts

Rien ne semble trop grand ou trop ambitieux pour Zaïre-Emery. Pendant la conférence de presse, le joueur a partagé son enthousiasme face à la possibilité de battre le record du plus jeune international français depuis 1911, tout en mentionnant qu’il garde sa passion pour le football avant tout. À propos de ses références, il souligne qu’il s’inspire de tous les joueurs, se réjouissant de l’opportunité d’apprendre et de recevoir des conseils des grands noms du football français. Il est conscient de l’intensité physique que demande le football professionnel, mais assure qu’il veille à sa récupération et à l’écoute de son corps.

Gérer football professionnel et études

Plus surprenant pour un jeune joueur de son calibre, Zaïre-Emery est aussi fortement engagé dans ses études. Il a partagé qu’il profite de ses temps libres pour faire ses devoirs et travailler ses cours avant l’entraînement, le gardant occupé et équilibré. Néanmoins, cela ne signifie pas que le football prenne une place secondaire. En fait, quand on lui demande de choisir entre le bac, une médaille d’or aux JO, ou un titre à l’Euro, il répond sereinement : « Je prends les trois, ce sont des objectifs ». Finalement, il exprime l’importance de sa famille dans cette aventure, soulignant leur soutien constant et leur aide pour lui garder les pieds sur terre.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA