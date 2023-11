Warren Zaïre-Emery, le prodige méconnu des Bleus qui grimpe à vitesse grand V

Warren Zaïre-Emery, à peine âgé de 17 ans et 8 mois, est déjà une figure essentielle de l’équipe du PSG. Jeudi dernier, il a reçu une convocation de la part de Didier Deschamps pour participer à la réunion de novembre.

La première convocation de Warren Zaïre-Emery chez les Bleus

Didier Deschamps a suivi l’avis de l’entraîneur de Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique, et a convoqué le milieu de terrain parisien pour la première fois avec l’équipe de France. Malgré son jeune âge – 17 ans et 8 mois -, Zaïre-Emery a déjà été habitué à évoluer avec des joueurs plus âgés que lui depuis son enfance et son énorme talent lui a permis de rejoindre les Bleus. S’il est sélectionné pour les matchs contre Gibraltar (18 novembre) ou la Grèce (21 novembre), il deviendra le plus jeune joueur à porter le maillot de l’équipe de France A de l’après-guerre.

Un talent précoce et remarqué

Zaïre-Emery est décrit comme un joueur qui « évolue comme un joueur qui a déjà dix ans de carrière » malgré n’avoir disputé que 45 matchs professionnels. Il est salué pour sa maturité et sa capacité à prendre des décisions rapidement sur le terrain. Warren Zaïre-Emery a été repéré dès son plus jeune âge et a toujours joué avec des enfants plus âgés que lui. Alors qu’il n’avait que cinq ans, il a bénéficié d’une exception pour jouer avec des enfants de six ans et à sept ans, il s’entraînait déjà avec ceux de neuf ans.

Un avenir prometteur

L’entraîneur Hervé Guégan affirme que Zaïre-Emery est l’un des joueurs les plus talentueux qu’il ait entraînés, surpassant même des jeunes tels qu’Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe et Kingsley Coman. Son exceptionnel talent ne l’a pas empêché de rester un joueur travailleur et perfectionniste. Ayant commencé à jouer en Ligue 1 à seulement 16 ans et 151 jours, Zaïre-Emery est déjà considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du football français. La prochaine étape pour lui est de devenir un membre à part entière de l’équipe de France, où il devra une fois de plus évoluer aux côtés de joueurs plus âgés que lui.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA