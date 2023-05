VRAI OU FAKE : La réforme des retraites va-t-elle baisser le chômage des seniors selon Élisabeth Borne ?

Les personnes âgées entre 55 et 64 ans présentent un taux d’emploi de 56%, ce qui est nettement inférieur à la moyenne observée en Europe. Face à cette situation, le gouvernement dirigé par Élisabeth Borne soutient que repousser l’âge de départ à la retraite figure parmi les moyens les plus performants pour améliorer l’emploi des seniors. Quelle est la réalité de ces affirmations ?

La réforme des retraites permettra-t-elle de résoudre le problème du taux d’emploi des seniors, qui est actuellement de 56% pour les 55-64 ans en France ? Le gouvernement semble le penser. Cependant, Bruno Coquet, docteur en économie, explique que « quand on décale l’âge de la retraite, les personnes n’ont plus le droit à une pension. Ils ont une solution : c’est de travailler. La plupart va garder son emploi, et l’autre va le perdre (…) et va avoir du mal à en retrouver. On augmente le nombre de chômeurs seniors ».

Augmentation du nombre de chômeurs seniors après la réforme des retraites de 2010

C’est ce que révèle une étude de l’UNEDIC, publiée le 1er mars 2023, qui montre que le report de l’âge de départ à la retraite a plutôt tendance à accroître le chômage des seniors. On observe une nette augmentation des ruptures conventionnelles après 59 ans. Selon l’étude, le report de l’âge légal de 60 à 62 ans a entraîné une hausse de 100 000 allocataires de plus de 60 ans entre 2010 et 2022.

Le gouvernement ne conteste pas ce problème et envisage d’inciter les entreprises à agir. Il pourrait être favorable à une surtaxation des ruptures conventionnelles. Toutefois, selon les experts, rien ne prouve que cela permettra de changer la situation. Pour l’instant, les données semblent indiquer une augmentation du nombre de seniors au chômage suite à cette réforme.