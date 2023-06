« Vrai du Faux Junior » : Réponses aux questions clés sur le phénomène de la K-pop

Cette semaine, dans notre rubrique « Le Vrai et le Faux pour les Jeunes », nous nous penchons sur le phénomène de la K-pop et répondons à vos interrogations sur le sujet.

La K-pop, ou pop coréenne, est un style musical apparu à la fin des années 90 et qui suscite depuis un véritable engouement international. Sur YouTube, les clips de K-pop cumulent des milliards de vues. Les artistes de K-pop, appelés « Idols », chantent et dansent dans des vidéos aux chorégraphies très rythmées. Parmi les groupes les plus célèbres, on retrouve BTS, Blackpink, Enhypen ou encore Fifty Fifty, qui fera prochainement partie de la bande-son du film « Barbie » sortant mi-juillet en France.

Des élèves des collèges André Derain (Chambourcy, Yvelines) et Jules Ferry (Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne) nous ont posé des questions sur ce phénomène. Pour leur répondre, nous avons contacté Ophélie Surcouf, auteure de livres sur la culture coréenne, dont « Kpop culture » paru en octobre dernier.

Des auditions ardues et sans garantie d’être « Idols »

Un élève, Alexis, s’interroge sur la difficulté des auditions pour intégrer un groupe de K-pop. Ophélie Surcouf confirme cette difficulté en expliquant qu’il faut d’abord passer des auditions pour être « trainee » avant d’intégrer un groupe. La compétition est très intense, car ils sont des milliers à postuler. Une fois apprenti, le travail acharné est de mise pour espérer intégrer un groupe un jour. Certains « trainees » mettent plusieurs années à atteindre ce stade, tandis que d’autres n’y parviennent jamais.

La formation des « trainees » consiste notamment à apprendre à chanter, danser, travailler en groupe, passer devant la caméra et parler couramment le coréen. Tout cela se déroule dans un climat de compétition constante, avec des examens et épreuves régulières.

Même les « Idols » doivent effectuer leur service militaire

Ashley se demande si certains groupes de K-pop doivent effectuer leur service militaire. Ophélie Surcouf explique qu’en Corée, tous les hommes doivent effectuer un service militaire d’un an et demi avant leurs 30 ans, y compris les « Idols ». L’an dernier, un débat a eu lieu en Corée du Sud concernant le groupe BTS, il a finalement été décidé que même ce groupe mondialement célèbre devrait effectuer son service militaire.

Des restrictions pour les « Idols », surtout en début de carrière

Gabin et Syffrandie s’interrogent sur les restrictions et interdictions pesant sur les « Idols », notamment en matière de relations amoureuses. Ophélie Surcouf leur répond que cela dépend beaucoup du stade de leur carrière. En début de contrat, il y a souvent plus de contraintes. Les « trainees » travaillent énormément dans le but de devenir une star, et sont souvent soumis à des restrictions concernant les relations amoureuses, notamment pour répondre aux attentes des fans, parfois très exigeants vis-à-vis de la vie personnelle des Idols.

Oui, une « Idol » a dû perdre sept kilos en une semaine

Félix a appris sur Instagram qu’une « Idol » du groupe Twice, nommée Momo, aurait été contrainte de perdre sept kilos en une semaine. Ophélie Surcouf confirme que cela est vrai et que Momo en a parlé publiquement. En effet, le poids des « Idols » est très contrôlé en Corée, où la minceur est considérée comme un critère de beauté. Les stars suivent donc des régimes spécifiques qui peuvent parfois être extrêmement draconiens.