Voyagez de Prague à Lyon pour seulement 35 euros avec easyJet!

easyJet ouvre une nouvelle ligne aérienne entre Lyon et Prague

La deuxième compagnie aérienne court et moyen-courrier en France, easyJet, vient de lancer une nouvelle ligne aérienne entre l’aéroport de Lyon Saint-Exypéry et Prague, la capitale de la République Tchèque. Cette liaison sera opérée deux à trois fois par semaine, les lundis, vendredis et dimanches. Selon la compagnie, Prague est la destination idéale pour les amateurs de culture, d’histoire, d’art, de musique et d’architecture.

Des billets à partir de 35 euros

easyJet propose cette nouvelle ligne aérienne à partir de 35 euros pour un vol aller simple. Cependant, il faut noter qu’il y a des frais supplémentaires pour les bagages, y compris en cabine.

easyJet enregistre une forte présence avec plusieurs liaisons venant de Lyon

En plus de cette nouvelle ligne aérienne entre Lyon et Prague, easyJet propose déjà plusieurs liaisons aériennes entre Lyon et d’autres destinations en Europe, comme la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Maroc, le Portugal et le Royaume-Uni.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA