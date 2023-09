Vous n’imaginez pas ce qu’il peut arriver si vous ne nettoyez jamais vos gouttières (et ca peut couter très cher)

Les gouttières, discrètes mais essentielles, sont présentes pour canaliser les eaux de pluie et éviter que celles-ci n’endommagent nos maisons. Leur rôle s’avère primordial dans la préservation de la structure et de l’esthétique de nos habitations. En évacuant les eaux pluviales, elles les protègent notamment des dégâts liés à l’humidité. Toutefois, pour qu’elles remplissent cette fonction, un entretien régulier s’impose. Si jamais on néglige cette étape, les conséquences peuvent vite devenir catastrophiques et extrêmement coûteuses. On vous explique pourquoi.

Entretien de gouttières : quand et pourquoi ?

Nettoyer ses gouttières ne figure pas toujours en tête de liste des tâches ménagères. Saviez-vous que des gouttières fonctionnelles contribuent à la longévité de votre maison ? Elles jouent un rôle-clé pour canaliser l’eau loin des fondations, préservant ainsi l’intégrité de votre habitation. Grâce à elles, les eaux pluviales ne s’infiltrent pas le long des murs, ne dégradent pas la peinture ou ne s’accumulent pas près des fondations. Elles évitent aussi l’érosion du sol. La gouttière en aluminium en particulier est considérée parmi les plus fiables. Elle se distingue par sa robustesse et sa durabilité. Les gouttieres alu résistent très bien à la corrosion.

En ce qui concerne l’entretien des gouttières, l’idéal serait de procéder à un nettoyage au moins deux fois par an, notamment après l’automne et le printemps, périodes où feuilles et débris ont tendance à s’accumuler.

Quand le négligé devient coûteux

Une gouttière obstruée ou dysfonctionnelle peut causer plus de problèmes qu’on ne le pense comme. Si vous ne les nettoyez jamais, elles seront bouchées par toute sorte de débris. Les eaux déborderont, alors, de ses canalisations et se dirigeront ailleurs, sans aucun contrôle.

: une gouttière obstruée favorise le débordement d’eau. Cette eau peut s’infiltrer dans les murs, causant ainsi des moisissures et autres dégradations. Elles pourraient requérir des réparations coûteuses estimées entre 40 et 200 € le mètre courant selon l’ampleur des dégâts et les techniques mises en œuvre. Fondations menacées : l’eau qui s’accumule au pied des fondations peut les affaiblir. Sur le long terme, cela peut entraîner des fissures dans les fondations. Les travaux de réparation ou de renforcement de fondations atteignent facilement les milliers d’euros, alors mieux vaut prévenir que guérir.

: des gouttières mal entretenues forment aussi un foyer très attrayant pour les moustiques, rongeurs et autres nuisibles. Non seulement cela peut être une nuisance, mais cela peut aussi entraîner des dépenses pour se débarrasser de ces invités indésirables. Comptez en moyenne 150 € pour une seule intervention de dératisation. Détérioration de la toiture : bien sûr l’eau stagnante et les débris endommagent la toiture, entraînant des fuites ou des dégradations du toit. Remplacer ou réparer un toit peut s’avérer particulièrement onéreux, autour de 200 € le mètre carré pour une moyenne entre 8 500 et 30 000 € pour une toiture traditionnelle de 100 m².

Bien que le nettoyage des gouttières puisse sembler être une corvée banale, négliger cet aspect de l’entretien de votre maison risque d’avoir des conséquences financières inattendues. Un peu de prévention et d’attention régulière peuvent vous éviter bien des tracas et des dépenses.

Nettoyage de gouttières : comment faire ?

Nettoyer des gouttières ne requiert pas un équipement très élaboré, mais il faut toutefois s’assurer d’avoir les bons outils et de respecter certaines mesures de sécurité. Voici un bref aperçu des étapes :

Sécurité d’abord : portez des gants épais pour vous protéger des débris et des petits animaux. Installez une échelle stable, et si possible, demandez à quelqu’un de la maintenir pendant que vous travaillez. Retirez les débris : à l’aide d’une truelle ou d’un outil similaire, retirez toutes les feuilles, branches et autres débris que vous voyez accumulés dans la gouttière. Rincez avec un tuyau d’arrosage : une fois les débris solides retirés, utilisez un tuyau pour rincer la gouttière et s’assurer que l’eau s’écoule correctement. Vérifiez les descentes : assurez-vous que les descentes ne sont pas obstruées. Si nécessaire, utilisez un furet ou une longue brosse pour les dégager.

Si vous préférez faire appel à des professionnels pour ce travail, les coûts peuvent varier en fonction de la taille de votre maison, de l’accessibilité de vos gouttières et de votre région. En moyenne, le tarif se situe entre 50 et 200 €, demandez et comparez plusieurs devis afin de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Cela vous reviendra bien moins cher que les éventuelles réparations de toit, de murs ou de fondations. En investissant dans ce service, vous ne prenez aucun risque ni pour vous ni pour votre maison.