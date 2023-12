Votez pour les Stars du Sport 2023 : Qui seront les champions français et mondiaux ?

Alors que nous approchons de la clôture de l’année 2023, franceinfo: sport vous invite à sélectionner vos athlètes de référence, tant sur la scène internationale que française, qui ont su captiver votre attention.

Révélation des athlètes marquants de 2023

L’année 2023 trouve sa conclusion et il est temps de mettre en lumière les performances exceptionnelles en matière de sport. Franceinfo: sport invite son public à participer à la désignation des sportifs internationaux et français de l’année, masculins et féminins, pour 2023. Les participants sont conviés à voter dans les quatre catégories proposées, avec six options disponibles pour chacune.

Les athlètes féminines se démarquent

De retour sur la scène de gymnastique, Simone Biles a fait une entrée remarquée avec cinq médailles, dont quatre en or, lors des Mondiaux de gymnastique. Parmi les candidates internationalles féminines, Mikaela Shiffrin fait également parler d’elle avec un record de victoires (91 au total) en Coupe du monde de ski alpin et un cinquième gros globe de cristal. Aitana Bonmati, la nouvelle étoile du football féminin, a aussi brillé en remportant la Coupe du monde avec l’Espagne et la Ligue des champions avec Barcelone. La liste s’étoffe avec d’autres championnes exceptionnelles comme la cycliste Demi Vollering, l’athlète Sha’Carri Richardson et la joueuse de tennis Iga Swiatek.

Les sportifs masculins ne sont pas en reste

Chez les hommes, le non moins célèbre Novak Djokovic a remporté trois Grands Chelems cette année, égalisant ainsi le record de victoires en tournois majeurs détenu par Margaret Court. Autre figure importante, Léon Marchand a obtenu trois médailles d’or aux Mondiaux de natation et a établi un nouveau record du monde sur le 400 m quatre nages. Ajoutons à cela Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France et du Vélo d’or, Max Verstappen, triplement couronné en Formule 1, et Noah Lyles, qui a réussi un doublé 100-200 m aux Mondiaux d’athlétisme.

