Voile: Coupe de l’America – Équipe suisse Alinghi-Red Bull installée à Barcelone

L’équipe helvétique a d’ores et déjà pris ses quartiers dans la ville catalane, en mobilisant des ressources conséquentes, bien que les compétitions de voile ne commencent que dans un an et demi.

La Coupe de l’America, la compétition la plus prestigieuse pour les marins et le plus ancien trophée sportif au monde, se tiendra l’année prochaine à Barcelone pour sa 37e édition. L’équipe suisse Alinghi Red Bull Racing s’est installée dans un immense hangar à la marina de Port Vell, la première à être sur place, depuis l’été dernier, deux ans avant le début de la Coupe de l’America.

Arnaud Psarofaghis, l’un des trois barreurs du défi suisse, explique qu’ils n’ont malheureusement pas l’accès à la mer. Ils auraient pu naviguer sur le lac, mais les infrastructures environnantes ne sont pas adaptées à un bateau aussi gros ou surtout aussi rapide. Pour l’instant, l’équipe s’entraîne sur des bateaux AC40 et AC75. Le bateau de course est en construction en Suisse et devrait être mis à l’eau au printemps 2024.

Sur place, 120 personnes de 20 nationalités différentes, dont certaines sont accompagnées de leurs familles, comme Joseph Ozanne, un français qui a remporté la Coupe deux fois. Il raconte avoir déménagé à chaque fois qu’il a participé à une campagne de Coupe, avec des enfants nés dans chaque ville. Selon lui, il est essentiel d’être sur place pour cette compétition.

Objectif : connaître le plan d’eau mieux que les futurs adversaires

Thery Schir, l’un des marins de l’équipe, explique que l’intérêt de venir aussi tôt est de comprendre les conditions météorologiques, le plan d’eau, les vagues et les courants. Cela peut sembler fou de déplacer une entreprise aussi importante que la leur, mais cela fait partie des caractéristiques de la Coupe de l’America.

Une installation aussi précoce a un coût. Le montant exact n’est pas divulgué, mais un défi comme celui de la Suisse peut coûter bien plus de 100 millions d’euros. Il y a 20 ans, Alinghi (sans Red Bull à l’époque) a remporté la Coupe en 2003. Quant aux Français (le défi Orient Express Team), ils devraient arriver à Barcelone en juillet, avec une équipe plus restreinte d’une quarantaine de personnes.