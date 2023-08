Voici une proposition de titre : Surprenez-vous à la rentrée : les nouveautés de la Maison pour tous à Villeparisis!

La Maison pour tous (MPT) de Villeparisis a vu le jour il y a plus de 40 ans. Depuis toutes ces années, elle s’est imposée comme un lieu d’accueil chaleureux et convivial pour tous les habitants de la ville. A l’approche de la rentrée, l’équipe de la MPT se mobilise afin de préparer une belle sélection d’activités ouvertes à tous. De nouvelles opportunités pour découvrir de nouveaux talents, se détendre, et se faire de nouveaux amis seront au rendez-vous. Des moments de partage et de convivialité en perspective, pour que la MPT continue à fédérer la communauté de Villeparisis !

Une journée festive pour clôturer les événements de l’été

Une vingtaine d’enfants ont participé aux olympiades organisées par la Maison pour tous (MPT) de Villeparisis le mercredi 26 juillet. Cette journée vient clore une série d’événements organisés durant le mois de juillet par la MPT, notamment une sortie à la plage de Fort-Mahon-Plage.

La MPT reste ouverte et prépare la rentrée

Pendant les trois semaines de pause estivale, la MPT reste ouverte au public et prépare une nouvelle saison. La Micro-Folie de la MPT se concentrera sur les arts asiatiques, avec des activités axées sur la figure du dragon. Le pôle famille de la MPT proposera également des nouveautés dès le mois de septembre, comme un café des parents et un repair café pour réparer les objets du quotidien. Des sorties et moments partagés sont aussi prévus.

Une vocation sociale forte

La MPT de Villeparisis a une forte vocation sociale avec des activités telles que l’accompagnement scolaire et les cours d’alphabétisation. L’adhésion annuelle est de 3 euros pour les enfants et 8 euros pour les adultes. La MPT sera présente au forum des associations le 3 septembre pour présenter ses activités et accueillir de nouveaux membres.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA