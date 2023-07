Vivez la Révolution en direct !

Pendant cette période estivale, la thématique de la bande dessinée française est au rendez-vous sur nos étagères. Nous vous proposons de découvrir des séries historiques qui raviront les lecteurs friands de récits visuellement enchanteurs. En cette journée, nous mettons en avant une œuvre imposante qui ne laissera personne indifférent : « Révolution ». La publication du deuxième opus de cette saga dessinée est en effet une occasion de plonger dans l’Histoire de France à travers les yeux de ses protagonistes. Les événements majeurs qui ont secoué le pays au XVIIIème siècle sont magistralement mis en images par les auteurs, qui n’ont pas hésité à redonner vie aux figures emblématiques de cette période. Si vous êtes amateurs de la bande dessinée française ou tout simplement de l’Histoire de France, cette œuvre est faite pour vous.

Le premier volume de Révolution, un coup de maître

En janvier 2019, sortait le premier volume de Révolution, une bande dessinée hors normes qui a su conquérir les amateurs de BD ainsi que le grand public. Avec ses près de 300 pages et son poids frôlant les 1,5 kg, cette œuvre signée Florent Grouazel et Younn Locard est une immersion dans la France de 1789, à travers le quotidien des gens. Les deux dessinateurs sont partis arpenter les rues de Paris munis de leurs crayons et carnets pour reproduire la vie et les mœurs de l’époque.

Ce premier tome intitulé Liberté a été un véritable coup de maître pour les artistes car, un an après sa sortie, ils ont eu l’honneur de recevoir le Fauve d’Or au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. La démarche originale des deux auteurs est d’explorer la vie des gens, qui n’ont pas forcément été de véritables acteurs de la Révolution, pour mieux comprendre l’évolution des mœurs de l’époque.

Égalité : la suite tant attendue

Le second tome de Révolution était très attendu et a même créé la surprise en avril 2020. Intitulé Égalité, ce second volet est en réalité divisé en deux parties avec une pagination et un poids similaires au premier tome. Dans ce récit, les personnages et les héros de la Révolution sont moins présents que dans le premier opus, mais c’est une excellente occasion pour les artistes de mettre en avant les femmes, les colonisés et les personnes ordinaires.

Leur objectif dans cette suite est de recréer l’incertitude et le doute qui ont rythmé la Révolution française, et d’en donner une vision plus vaste que celle que l’on a habituellement. Les deux artistes sont actuellement en train de travailler sur la seconde partie de cette suite, qu’ils devraient bientôt dévoiler au public.

Révolution : une série qui ne s’arrête pas

La série Révolution ne s’arrêtera pas avec la fin de la seconde partie de la suite Égalité. Les deux artistes prévoient de sortir un nouveau volume intitulé Ou la mort. Dans cette œuvre, ils comptent explorer le destin de la France après la fin de la Révolution, avec toutes les questions politiques et sociales qui ont découlé de cet événement majeur.

Révolution est une bande dessinée ambitieuse, qui prend son temps pour décrire la vie, le quotidien et les événements qui ont rythmé la Révolution française. Elle offre une vision différente de celle que l’on peut avoir en lisant des ouvrages d’histoire. Le récit est choral, minutieux et réaliste, en mettant en avant les personnages ordinaires et les événements qui ont secoué la France de 1789. Ainsi, Révolution est une œuvre majeure de la bande dessinée contemporaine à découvrir absolument.