Vivez des projections estivales inoubliables sur le Parlement de Bretagne à Rennes dès ce week-end !

Le retour de l’été s’accompagne, comme chaque année, d’un événement très attendu : les projections monumentales sur le bâtiment historique du Parlement de Bretagne. Les Rennais s’impatientent et sont de plus en plus nombreux à se presser autour de la place du Parlement pour admirer le spectacle grandiose qui va débuter dès samedi prochain. Cette année promet d’être encore plus sensationnelle que les précédentes, alors qu’Actu Rennes est en mesure de vous dévoiler en exclusivité les surprises qui vous attendent. Les projecteurs vont s’allumer, les effets spéciaux seront à couper le souffle, et vous serez transporté dans un monde magique et enchanteur. N’attendez plus pour venir vous émerveiller devant ces projections uniques en leur genre.

Les projections sur le Parlement de Bretagne de Rennes sont de retour pour la saison estivale, à partir de ce samedi 8 juillet. La façade de ce bâtiment historique s’illumine sous les projections de « Destination 60’s », un spectacle proposé par Rennes Métropole avec l’aide de Destination Rennes. Cette année, c’est l’entreprise Spectaculaires qui est en charge de ces projections, ayant déjà réalisé les dernières projections sur ce bâtiment historique et sur l’Hôtel de Ville en hiver.

Immersion dans les années 60

Cette nouvelle édition des projections est orientée autour des années 60, en harmonie avec l’exposition « Forever Sixties. L’esprit des années 1960 dans la Collection Pinault » qui sera visible au Couvent des Jacobins du 10 juin au 10 septembre dans le cadre d’Exporama. L’objectif ? Offrir une immersion en images et en musique dans l’univers fantasque et fantastique des années 60, des États-Unis à l’Europe, en passant par la France et Rennes.

L’approche des « Destination 60’s » est universelle et planétaire, présentant un tour d’horizon des grands bouleversements de cette période (télévision, premier homme sur la lune, publicité, mai 68, Pop Art…). Le public présent pourra ainsi les découvrir de manière diversifiée et originale.

Un rendez-vous incontournable

Les projections sur le Parlement de Bretagne attirent chaque année bon nombre de Rennais et de touristes. Cet événement gratuit est proposé tous les soirs, avec une projection par soirée. Pour la saison estivale 2023, ces projections seront visibles jusqu’au 26 août à 22h30.

Les soirées d’été à Rennes sont toujours riches en événements culturels, et les projections sur la façade du Parlement de Bretagne font partie des incontournables de l’agenda festif. Alors préparez vos soirées d’été et ne manquez pas ce rendez-vous visuel unique en son genre !