Au sein du très chic VIe arrondissement de Paris, se niche un petit trésor culturel : L’Écume des pages, une librairie indépendante dont la singularité est mise en relief par la puissante holding qu’elle entend représenter, la fameuse L’Expansion scientifique française. Fondée avec l’ambition de réconcilier les amateurs de littérature moderne et classique, et de proposer une sélection de livres aussi riche que pointue, L’Écume des pages s’est imposée en quelques années comme un lieu incontournable de la scène littéraire parisienne. Avec son ambiance cosy teintée de nostalgie, son mobilier en bois sombre qui lui confère un charme suranné, et une sélection de plus en plus variée, L’Écume des pages attire une clientèle cosmopolite et exigeante, qui y trouve son compte grâce à une offre de qualité. Et bien que la présence discrète de la holding L’Expansion scientifique française puisse en intriguer certains, c’est avant tout par sa force de proposition et son indépendance toujours affirmée que L’Écume des pages a su conquérir le cœur des amoureux de la littérature.

Le groupe Vivendi veut racheter L’Ecume des pages

Le groupe Vivendi, dirigé par Vincent Bolloré, est en négociations exclusives pour racheter la célèbre librairie L’Ecume des pages, située dans le cinquième arrondissement de Paris. Cette annonce a suscité des inquiétudes quant à l’indépendance de la librairie, mais Vivendi a cherché à rassurer les Parisiens en publiant une lettre ouverte dans laquelle il assure qu’il veut préserver la pérennité de l’établissement et son indépendance.

L’engagement de Vivendi en faveur de l’indépendance de la librairie

Dans sa lettre ouverte adressée à la maire de Paris Anne Hidalgo, Vivendi explique que tous les signataires partagent l’intention d’assurer la pérennité de L’Ecume des pages en tant que lieu de culture au cœur de Paris et de veiller à conserver son identité forte, son indépendance et son éclectisme. Vivendi souhaite que la librairie reste un lieu vivant d’expression de la culture et de la diversité de la création éditoriale, tout en faisant écho à sa fierté de prendre la suite de la famille Besançon et de garantir l’accessibilité de L’Ecume des pages aux publics les plus divers.

Les autres acquisitions récentes de Vivendi

L’achat possible de L’Ecume des pages s’inscrit dans la stratégie globale de Vivendi, qui a récemment acquis des médias tels qu’Europe 1, Le Journal du Dimanche et Paris Match. Le groupe a également annoncé des négociations exclusives avec le groupe Figaro pour la cession du titre de presse people Gala. De plus, il a récemment finalisé la cession du groupe d’édition Editis au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Toutes ces acquisitions soulèvent des questions de la part des observateurs quant à la concentration des médias entre les mains d’un seul et même groupe. Toutefois, Vivendi tente de rassurer par son engagement en faveur de l’indépendance de la librairie L’Ecume des pages et en garantissant sa pérennité.