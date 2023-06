Viva Tech 2023 surpasse CES Las Vegas : événement techno international majeur

La 7ème édition du salon Viva Technology, en collaboration avec franceinfo, a connu un succès phénoménal en se terminant le samedi 17 juin à la porte de Versailles à Paris. En accueillant près de 60 000 visiteurs supplémentaires par rapport à l’année précédente, Viva Tech s’impose désormais comme le premier événement international consacré à l’innovation et aux jeunes entreprises, surpassant le CES de Las Vegas.

Les organisateurs du salon Viva Technology ont toutes les raisons de célébrer les chiffres de cette édition, qui sont au-delà de leurs attentes. Leur objectif était d’attirer plus de 100.000 visiteurs, et en quatre jours, ce sont 150.000 personnes qui ont participé à VivaTech 2023.

Pierre Louette, le président du groupe Les Echos – Le Parisien, qui est co-organisateur de l’événement, est ravi mais pas trop surpris. Il attribue cette popularité au « fruit d’années de travail, avec de plus en plus de grands orateurs. Ce public qui ne cesse de croître, c’est vraiment une grande joie ». Il ajoute que « désormais, pour découvrir la tech française et européenne, il n’y a plus besoin d’aller aux États-Unis, il faut venir à Paris ! ».

Le défi lancé par Emmanuel Macron

Quand Pierre Louette fait référence aux États-Unis, il pense au salon CES de Las Vegas, qui se tient chaque année en janvier. Le président français, Emmanuel Macron, qui soutient Viva Technology depuis ses débuts, avait lancé un défi aux organisateurs : surpasser le CES et ses 115.000 visiteurs d’il y a cinq mois. Le défi est relevé ! D’un point de vue arithmétique, Viva Tech prend désormais la première place.

Cependant, peut-on s’attendre à ce que l’événement parisien conserve cette position sur le long terme ? La réponse dépend à la fois du CES et de Viva Tech, qui a eu un cru exceptionnel cette année. Tout a changé six jours avant l’ouverture du salon. Le 8 juin 2023, Maurice Lévy, président de Publicis et co-organisateur, a reçu le message qu’il espérait : la confirmation de la participation d’Elon Musk à Viva Tech.

Dès lors, l’édition 2023 évolue d’un cran. Le visage du patron de Twitter, SpaceX et Tesla est rapidement mis en avant sur la page d’accueil du site de Viva Tech. L’effet Elon Musk est immédiat et apporte un nombre important de visiteurs et de médias le vendredi.

CES 2024 : un retour aux chiffres d’avant la Covid-19 ?

Ainsi, Viva Tech peut désormais se présenter comme le premier événement Tech mondial, au moins jusqu’à janvier prochain, où le CES fera tout pour reprendre le leadership. Il y a cinq mois, le salon de Las Vegas sortait tout juste de la période Covid, et il n’avait pas encore retrouvé l’intégralité de son potentiel.

Le timing est donc très favorable à Viva Tech, qui prend l’avantage pour l’instant. Cependant, il faudra rester attentif : si le CES continue sur cette dynamique, il pourrait retrouver les niveaux d’avant la pandémie, comme en janvier 2020 avec 171.000 visiteurs, et reprendre sa place de numéro 1.