Vision Pro: Questions sur l’ordinateur masque Apple – caractéristiques et implications

Le 5 juin dernier en Californie, Apple a présenté son masque de réalité mixte, appelé Vision Pro. Tim Cook a évoqué une journée mémorable et l’avenir de la technologie de l’information grâce à ce dispositif qui possède la capacité d’un ordinateur Mac et d’un écran de grande taille. Dans le masque, l’espace qui vous entoure devient un support tridimensionnel pour les fenêtres de vos programmes. C’est là l’innovation proposée par ce produit, mais de nombreuses interrogations subsistent.

Le Vision Pro est-il effectivement le masque anti-isolement promis par Apple ? Effectivement, lorsque quelqu’un s’approche, les yeux et les expressions du haut du visage de l’utilisateur apparaissent sur le devant du masque pour permettre une interaction. De la même manière, la personne qui se présente est intégrée à l’intérieur du masque pour celui qui le porte, par l’une des 12 caméras.

Néanmoins, Mark Zuckerberg a fait une remarque intéressante : « Dans chaque présentation d’Apple, on voit une personne seule, assise sur un canapé ». C’est vrai, excepté pour cet homme qui semble travailler dans un open space professionnel. Cependant, il est étrange que ce produit « Pro », à la fois par son nom et son prix, soit présenté comme étant principalement utilisé à domicile. De plus, avec un prix probable de 4 500 € TTC en France, il faudrait en acheter quatre pour une famille de quatre personnes, ce qui équivaut au prix d’une belle voiture, le rendant inaccessible pour le grand public.

Ensuite, on retrouve le problème rencontré par les télés 3D avec lunettes : personne n’a vraiment envie de regarder un film en famille, en étant chacun dans sa bulle.

Une amélioration pour les graphistes ?

Peut-on vraiment travailler avec le Vision Pro ? Pour de la bureautique, certainement, surtout que Microsoft, avec sa suite Office, a été mentionné parmi les éditeurs qui proposeront des logiciels dédiés pour le masque. En revanche, les arts graphiques, la retouche photo et tout ce qui nécessite une très haute résolution sont mieux adaptés sur des moniteurs 5K ou plus, des écrans plats traditionnels. Malgré ses 23 millions de pixels, le Vision Pro risque de ne pas représenter une avancée en termes de qualité d’affichage. Il faudra évidemment tester cela.

Et les porteurs de lunettes ? Voici l’une des différences avec les masques de Meta, qui coûtent entre quatre et sept fois moins cher selon les modèles : il est impossible de porter le Vision Pro avec des lunettes. Il faudra donc commander des inserts optiques magnétiques dédiés, créés en partenariat entre Apple et Zeiss ; ce qui représente un coût supplémentaire de 300 à 600 $, selon notre confrère Mark Gurman de Bloomberg. On dépasserait alors les 5 000 € TTC en France, il vaudra donc mieux porter des lentilles de contact.

Batterie externe reliée par un câble

Une autre question concerne le câble avec une batterie externe à l’extrémité, pour lequel Apple a été moqué. Pourquoi avoir fait ce choix ? Pendant les presque huit années de développement, ce fut – apparemment – l’un des principaux sujets de débat en interne, entre ceux qui voulaient un système intégré et ceux qui préféraient l’option externe.

L’avantage d’externaliser cette batterie est de ne pas ajouter de poids au masque, dont le poids exact reste un secret. Apple parle d’un peu plus d’une livre, probablement entre 500 et 600g. Le Vision Pro, sans sa batterie, pèserait donc plus que le Quest 3 de Meta mais moins que le Quest Pro. Le poids n’est cependant pas le seul critère : la répartition du poids est tout aussi importante.

Enfin, pourquoi n’a-t-on vu aucune image de Tim Cook portant son masque sur le visage ? C’était pourtant une tradition chez Apple, depuis Steve Jobs avec le Mac, l’iPod, l’iPhone et l’iPad. Tim Cook avait perpétué cette tradition avec le lancement de l’Apple Watch en 2014, qu’il portait fièrement au poignet.

Dans le cas du Vision Pro, c’est la première fois qu’un patron d’Apple ne brandit pas ou ne porte pas ce qui est présenté comme un produit révolutionnaire et assurément innovant. Tim Cook s’est contenté de poser à côté du masque pour la photo “officielle“ comme s’il avait du mal à l’assumer, et probablement encore quelques questions à résoudre avant son lancement, prévu aux États-Unis uniquement dans un premier temps, début 2024.