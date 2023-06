Violences sexuelles: Femmes principalement victimes durant enfance et adolescence

Une recherche menée par l’Institut national d’études démographiques (Ined) se penche sur les violences sexuelles vécues au cours de l’enfance et de l’adolescence. Cette investigation souligne en particulier que toutes les sphères sociales sont touchées.

Dans une nouvelle enquête de l’Ined publiée mercredi et consultée par franceinfo, l’Institut national d’études démographiques révèle que les femmes sont les principales victimes de violences sexuelles. En effet, elles sont « particulièrement exposées aux violences sexuelles durant leur enfance et leur adolescence ».

D’après cette étude, « les violences sexuelles, y compris celles commises en dehors du cercle familial », avant l’âge de 18 ans, « concernent 13% des femmes et 5,5% des hommes ». Cette recherche confirme aussi que les violences sexuelles touchent tous les milieux sociaux. Ainsi, « 13,4% des femmes dont le père est cadre supérieur déclarent avoir subi de telles violences » à 15 ans, contre 12,2% lorsque le père est ouvrier. Pour les hommes victimes de violences sexuelles, ces pourcentages sont respectivement de 5,8% et 5,1%. L’Ined précise que ces agressions sexuelles « se produisent majoritairement au sein de la famille ».

Agressions principalement perpétrées par un membre de la famille

Parmi les personnes ayant déclaré ces violences avant 18 ans, « 35,7% des femmes indiquent qu’il s’agissait d’un membre de leur famille, contre 21,6% des hommes ». Dans près de 97% des cas, ces agressions sexuelles commises par un membre de la famille, contre une fille, ont été perpétrées par des hommes. Le chiffre est de 89,7% lorsque la victime est un garçon.

« Plus de la moitié des femmes étaient âgées de moins de 11 ans lors de la première agression sexuelle, lorsque l’auteur était un membre ou un ami de la famille », d’après les témoignages recueillis lors de cette enquête. Ces agressions sont principalement commises par le père ou le beau-père lorsqu’il s’agit de jeunes filles, et par les frères lorsqu’il s’agit de jeunes garçons.

La difficulté à exprimer ce qu’on a vécu

L’enquête montre que la parole est « une chose difficile » à libérer pour les victimes, mais on remarque une hausse des déclarations chez les jeunes générations. « C’est le cas de 59,6% des femmes et 52,2% des hommes âgés de 18 à 24 ans, contre 42,4% des femmes et 25% des hommes de plus de 60 ans ». Et lorsque les victimes parlent, c’est souvent à leurs proches qu’elles se confient.

L’étude souligne que « la propension à en parler est toujours plus élevée chez les femmes que chez les hommes ». Selon cette enquête, il est « essentiel de favoriser à la fois la parole et l’écoute, mais aussi de garantir aux plus jeunes un accès facilité à d’autres personnes que celles de leur entourage familial, afin d’améliorer la prise en charge des personnes concernées ». Si les femmes se confient plus facilement, elles sont moins confiantes lorsqu’il s’agit de parler aux représentants de la police ou de la justice. En effet, elles se méfient des institutions qui, selon elles, ne sont pas à l’écoute de leur parole.

Méthodologie : Cette étude inédite dévoilée par l’Ined utilise les données de l’enquête de l’Inserm réalisée en 2021 sur les violences sexuelles à la demande de la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église). L’enquête a été menée entre le 25 novembre 2020 et le 28 janvier 2021, et 28 011 questionnaires ont été pris en compte.