Violences conjugales: Mohamed Haouas, pilier du XV de France, condamné à 1 an de prison

Le joueur de rugby comparaissait devant le tribunal ce mardi pour des accusations de violences à l’encontre de sa conjointe. La demande était une peine de dix-huit mois d’emprisonnement sans possibilité de libération anticipée.

Le joueur de rugby du XV de France et de Montpellier, Mohamed Haouas, a été condamné à un an de prison ferme le mardi 30 mai, au cours de son procès devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour violences conjugales, selon le reporter de France Bleu Hérault sur place. Cette peine de prison ferme sera aménagée, a précisé le tribunal, signifiant que la détention est levée. Cette peine est inférieure aux réquisitions du parquet, qui avait demandé 18 mois de prison ferme et le maintien en détention. Le joueur dispose de 10 jours pour faire appel.

Mohamed Haouas était jugé pour avoir frappé sa femme, le vendredi 26 mai en pleine journée et devant plusieurs témoins et des caméras de vidéosurveillance, dans un centre commercial de Montpellier. Aujourd’hui âgé de 29 ans, marié et père de deux enfants, le joueur du Montpellier Hérault Rugby (MHR), champion de France en titre, était en détention provisoire depuis le dimanche 28 mai.

Au cours du procès, Mohamed Haouas a tenté de se justifier en expliquant s’être « fait un film », revenant sur les coups qu’il a portés à sa femme après l’avoir vue fumer une cigarette devant le centre commercial où elle travaille : « Elle a le droit de fumer, (…) mais le problème, c’est qu’elle m’a menti, (…) et je me suis dit que si elle peut mentir pour la cigarette, elle peut mentir pour autre chose ». Concernant les coups infligés, le joueur de rugby a estimé qu’il s’agissait d’un « petit croche-pied » et d’une « petite gifle, comme ça ».

Clermont annonce qu’il ne pourra pas « porter ses couleurs »

Mohamed Haouas avait signé un contrat de trois ans avec l’AS Montferrand. Suite à la condamnation, le club a annoncé que le joueur « ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs » de l’ASM. « Par son comportement, Mohamed Haouas se met en totale opposition avec notre identité et nos convictions », a expliqué le club auvergnat dans un communiqué, jugeant que les faits reprochés étaient « inacceptables ». Cette condamnation intervient quelques jours avant l’annonce des 42 sélectionnés par Fabien Galthié pour la Coupe de France, le 21 juin.

Mohamed Haouas avait déjà été condamné en février 2022 à 18 mois de prison avec sursis pour des cambriolages de bureaux de tabac à Montpellier en 2014. Le 12 mai 2023, lors d’un second procès pour sa participation à une violente bagarre le 1er janvier 2014, le parquet avait requis une peine de deux ans avec sursis. Le verdict dans cette affaire est attendu pour le 30 juin.