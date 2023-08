Violences Ajaccio-Bordeaux en Ligue 2, témoignages des Ultras

Suite à une altercation survenue dans les gradins lors du match opposant Ajaccio à Bordeaux, le 21 août dernier, les Ultramarines, groupe de supporters du club girondin, ont souhaité s’exprimer au sujet de cette situation qui a dégénéré en bagarre. Selon eux, les provocations et les insultes proférées par des supporters ajacciens sont à l’origine de l’incident. Le parquet d’Ajaccio a depuis ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet événement regrettable. Il semblerait que les tensions entre les supporters adverses soient courantes lors des matchs de football, mais cela ne justifie en aucun cas la violence physique ni verbale. Les clubs de supporters devraient plutôt se concentrer sur leur passion commune pour le sport et agir avec fair-play et respect envers l’adversaire, sur et en dehors des terrains de jeu.

Bagarre dans les tribunes lors du match Ajaccio – Bordeaux

Le 21 août, une altercation a eu lieu dans les tribunes lors du match opposant Ajaccio à Bordeaux, causant six blessés légers parmi les supporters Girondins et deux stadiers touchés, selon la préfecture. Sur les images, une soixantaine de supporters se sont regroupés en bas de la tribune et ont scandé des chants en soutien aux Girondins. Ces derniers étaient interdits de déplacement en raison d’un arrêt préfectoral et ont donc sauté en dehors de la tribune pour s’éloigner. Le club des Girondins a condamné ce comportement et une enquête a été ouverte par le parquet d’Ajaccio.

Réaction des Ultramarines

Les supporters historiques du club, Ultramarines 1987, ont réagi en dénonçant un « arrêté insensé », ajoutant que « certains supporters étaient déjà en route ou même arrivés sur place, d’autres s’apprêtaient à partir après avoir engagé de lourds frais. » Ils ont également affirmé avoir subi les assauts incessants des supporters Corses et essuyé des jets de projectiles nourris ayant provoqué des blessures légères. Au final, les supporters assument leur présence et leur soutien à leur équipe.

« Fiasco sécuritaire » et enquête

L’organisation et l’efficacité du contrôle sécuritaire ont été remises en question et dénoncées comme un « fiasco » par l’AC Ajaccio et le premier adjoint à la mairie d’Ajaccio, Alexandre Farina. Deux réunions préparatoires de sécurité avaient pourtant été organisées en amont du match, mais certains supporters bordelais auraient réussi à entrer dans le stade malgré l’interdiction et munis de billets. Une enquête a été ouverte par le parquet d’Ajaccio pour violences aggravées en enceinte sportive et la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle (LFP) devrait se saisir prochainement du dossier.

