« Vingt Mille Lieues sous les mers » : manuscrit original de Jules Verne exposé à Amiens

Le musée Picard dédie une exposition originale et unique au fameux livre de Jules Verne, et ce jusqu’au premier octobre 2023.

Dans les salles sombres du Musée de Picardie à Amiens se trouve actuellement un véritable trésor. Les manuscrits originaux de Vingt Mille Lieues sous les mers, écrit par Jules Verne (1828-1905), sont exposés pour la première fois dans la ville qui a accueilli le célèbre écrivain. C’est l’occasion de découvrir la merveilleuse aventure de la création d’un monument littéraire, de sa première idée à sa renommée exceptionnelle.

Une histoire en construction

Pensé comme une expédition immersive, le parcours plonge le visiteur dans la découverte de la personnalité de Jules Verne, de ses sources d’inspiration et du contexte artistique et scientifique du XIXe siècle. « La légende raconte que c’est George Sand qui lui aurait suggéré d’écrire un roman sous-marin, car son imagination serait particulièrement mise en valeur dans ce monde sous-marin, et il se lance », explique François Séguin, conservateur du patrimoine et commissaire de l’exposition. La lettre (aujourd’hui perdue) est envoyée par George Sand en 1865, et le roman est publié en feuilleton entre 1869 et 1870.

En partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France, cette exposition présente deux volumes manuscrits ouverts à des pages spécifiques. Les visiteurs peuvent ainsi observer de leurs propres yeux l’écriture de Jules Verne. « Ce qui est passionnant avec ces manuscrits, c’est qu’on voit l’œuvre se construire. On a choisi des pages avec beaucoup de ratures, car c’est cela qui nous intéresse. Jules Verne écrivait d’abord son texte dans une colonne de gauche, puis apportait les modifications dans la colonne de droite », détaille encore François Séguin.

Le Nautilus grandeur nature

L’exposition présente également de nombreuses illustrations de Vingt Mille Lieues sous les mers, ainsi que des instruments de navigation et des maquettes de bateaux. La pièce maîtresse du Musée de Picardie est la reproduction d’un Nautilus grandeur nature, mesurant 15 mètres de long et 4 mètres de diamètre, permettant de s’immerger à bord du vaisseau du capitaine Nemo et de partir à la découverte des mondes sous-marins. Conçu en collaboration avec des scénographes, il est l’œuvre des techniciens du musée. « Je voulais qu’il soit fait comme un ballon de rugby, ovale dans les deux sens », raconte Jimmy Quennehen, directeur général des bâtiments et de la scénographie.

Vingt Mille Lieues sous les mers continue de ravir les jeunes lecteurs passionnés par les récits d’aventure. Le roman de Jules Verne a été traduit dans une dizaine de langues et a fait l’objet de nombreuses adaptations au cinéma et au théâtre. Pour cette exposition, le Musée de Picardie propose une série de conférences, un concert-lecture, des visites costumées et des ateliers d’écriture pour adultes.

« Vingt Mille Lieues sous les mers » est exposé au Musée de Picardie à Amiens jusqu’au 1er octobre 2023. Le musée est ouvert tous les jours du mardi au vendredi de 09h30 à 18h, et les samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 18h.