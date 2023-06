Vigilance orange pour incendie dans l’Est : focus sur les appels au 18 et feux de végétaux

Selon les experts en prévisions, « la situation météorologique augmente considérablement les chances de déclenchement et d’extension d’incendies de forêt » dans le département de la Meuse et celui de la Meurthe-et-Moselle. Les sapeurs-pompiers sont particulièrement attentifs à cette situation.

« Nous sommes au premier stade d’alerte », a déclaré Stéphane Eslinger, colonel et directeur adjoint du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Meuse, lundi sur franceinfo. La Meurthe-et-Moselle et la Meuse sont classées en vigilance orange pour incendie, ce qui signifie un risque « élevé » de feux, selon la nouvelle météo des forêts établie par Météo-France. Eslinger souligne que cette classification implique une vigilance accrue, en particulier pour la gestion des appels d’urgence et éventuellement une anticipation des ressources supplémentaires pour les feux de végétation.

Toutes les forêts concernées par cette vigilance

La vigilance orange indique que « les forêts et les végétations vivantes seraient relativement épargnées », explique Stéphane Eslinger. « Cependant, une attention particulière doit être portée sur les végétations mortes, comme les forêts avec du bois mort ou les herbes sèches dans les champs. » Toutes les forêts sont concernées par cette vigilance, précise le colonel, en fonction « du type d’espèce d’arbres présente et de l’état de santé des arbres ». Les forêts de la Meuse sont plus sèches que d’habitude, « mais nous n’avons pas encore atteint des niveaux critiques nécessitant la mise en place de moyens sur le terrain en pré-positionnement ».

La prévention, un élément clé de la lutte contre les feux de forêt

La météo des forêts mise en place par Météo France « aide beaucoup » les services départementaux d’incendie et de secours, affirme le directeur adjoint du Sdis 55. « Elle permet de recenser toutes les données liées aux évolutions climatiques, ainsi que celles concernant l’état de la végétation, sa santé et sa teneur en eau. » Les secours disposent ainsi « d’indicateurs beaucoup plus précis » pour « adapter de manière beaucoup plus fine les dispositifs de réponse à mettre en œuvre ». Stéphane Eslinger rappelle que « la prévention est un élément clé de la protection contre les feux de forêt » et encourage chacun à « être particulièrement vigilant, notamment lors de barbecues, de feux surveillés ou de toute autre activité, que ce soit à la campagne ou dans les forêts ».

Le Sdis de la Meuse peut venir en renfort au niveau national

Dans l’Est, le colonel constate « une évolution défavorable ces dernières années ». Cependant, les services se « préparent progressivement » depuis « trois ou quatre ans », et plus particulièrement « depuis les événements de la saison 2022 ». Des mesures adaptées sont mises en place, telles que « la planification opérationnelle » des moyens, « le recensement des points d’eau et des différents accès aux massifs forestiers », ainsi que des actions de prévention.

Le Sdis de la Meuse peut « augmenter ses capacités en interne dans le département », mais peut aussi être amené à intervenir en renfort au niveau national, comme lors de la saison 2022 où certains départements, dont celui de la Meuse, ont renforcé les services d’autres départements tels que les Vosges, le Jura ou la Gironde.

« Pour le moment, l’état de la végétation et l’état de sécheresse nous incitent à être vigilants » dans les départements du Nord-Est, ajoute Stéphane Eslinger. « Mais nous avons encore une marge importante avant de nous trouver dans une situation beaucoup plus grave. »