Vidéo Judo : Clarisse Agbégnénou, en conflit avec sa fédération sur le sponsor de son kimono, assure qu’il n’y a pas eu d’arrangement

En désaccord avec sa fédération concernant le kimono qu’elle doit revêtir lors des compétitions officielles, Clarisse Agbégnénou a abordé, mercredi, le dénouement de cette situation et regrette la manière dont elle a été traitée.

Finalement, Clarisse Agbégnénou portera le kimono fourni par le sponsor de la Fédération française de judo (FFJDA). En février dernier, la double championne olympique avait voulu participer à une compétition avec un judogi d’un autre équipementier que celui de la FFJDA, ce qui lui avait valu de ne pas avoir d’entraîneur fédéral en représailles. « Je défendais l’égalité. Finalement, tous les membres de l’équipe de France auront le même équipementier, donc tout est bien », affirme Agbégnénou, mercredi 12 avril, lors d’une interview pour France Télévisions.

Il y a une semaine, Teddy Riner a également conclu un accord pour porter le judogi de la fédération, tandis qu’auparavant, il concourait avec d’autres marques. Malgré la résolution de cette affaire, Clarisse Agbégnénou déplore la façon dont elle a été gérée par la FFJDA. « Le compromis n’a pas vraiment été un compromis, on m’a contrainte », insiste la judokate, qui ajoute que la fédération lui a déclaré : « Puisque Teddy va porter le kimono, tu n’as plus rien à ajouter et tu te tais ». « Je vais rester simple et humaine », conclut Clarisse Agbégnénou, pour qui son « objectif principal est de devenir championne olympique à Paris ».